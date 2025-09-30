FoodChain ID et Agmatix s’associent pour faire progresser l’agriculture régénérative grâce à une certification basée sur l’intelligence artificielle

FAIRFIELD, Iowa et DURHAM, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--FoodChain ID, un leader mondial dans le domaine des certifications de durabilité et des services technologiques agroalimentaires, et Agmatix, une entreprise pionnière dans le domaine de l’intelligence agronomique basée sur les données et spécialisée dans la technologie agricole (agtech), ont annoncé leur collaboration stratégique pour accélérer l’adoption de l’agriculture régénérative offrant un retour sur investissement mesurable. Ce partenariat répond à la demande croissante d’approches fiables, transparentes et axées sur les résultats en matière d’agriculture régénérative, en fournissant aux entreprises une certification crédible ainsi que des informations exploitables basées sur des données.

Grâce à ce partenariat, les clients certifiés par FoodChain ID auront accès à RegenIQ, le modèle propriétaire d’Agmatix basé sur l’IA et conçu pour accélérer l’adoption de l’agriculture régénérative. RegenIQ permet aux entreprises d’évaluer, de prioriser et de surveiller les pratiques régénératives dans l’ensemble de leurs activités, afin de privilégier les actions produisant des résultats environnementaux et économiques mesurables. Les clients d’Agmatix pourront quant à eux bénéficier de la certification mondiale en agriculture régénérative (Regenerative Agriculture Certification) de FoodChain ID, une norme de certification indépendante et fondée sur la science. En tant que leader dans le domaine des certifications mondiales, FoodChain ID propose des cadres de référence mesurables et à plusieurs niveaux aux producteurs et aux marques de produits agroalimentaires qui souhaitent mettre en œuvre et développer des systèmes agricoles durables.

Le Dr Chetan Parmar, vice-président principal des services techniques pour l’Europe et l’Asie chez FoodChain ID, a confié : « FoodChain ID apporte près de 30 ans d’expérience dans les services de développement durable et son expertise technologique au partenariat avec Agmatix. Tout au long de notre histoire, nous avons démontré l’importance d’une chaîne d’approvisionnement alimentaire transparente, et nous sommes ravis de montrer le retour sur investissement que peuvent offrir les systèmes régénératifs. »

La Regenerative Agriculture Certification de FoodChain ID, basée sur les principes de la norme ISO 17065, permet aux agriculteurs de diverses régions géographiques et utilisant différents systèmes de production d’adopter des pratiques agricoles régénératives. L’agriculture régénérative vise à garantir la santé des sols, à accroître la biodiversité, à rétablir l’équilibre des écosystèmes et à atténuer l’accélération du changement climatique, tout en permettant aux agriculteurs de développer une activité durable.

Agmatix a développé RegenIQ pour aider les entreprises du secteur agroalimentaire à identifier les pratiques ayant le plus fort impact combiné, en équilibrant performances agronomiques, objectifs de durabilité et résultats économiques. Grâce à l’exploitation de données agronomiques standardisées, à l’IA prédictive et à la modélisation, RegenIQ fournit une aide à la prise de décision qui transforme les engagements en matière de régénération en progrès mesurables.

« La certification est essentielle pour instaurer la confiance dans l’agriculture régénérative, mais les entreprises ont également besoin d’informations fondées sur des données pour opérer des changements significatifs », a déclaré Ron Baruchi, PDG d’Agmatix. « Cette collaboration répond à ces deux besoins, en offrant aux entreprises une voie crédible vers la certification et une méthode pour maximiser les résultats de leurs investissements dans l’agriculture régénérative. »

FoodChain ID est un fournisseur de confiance pour plus de 30 000 entreprises à travers la chaîne d'approvisionnement mondiale, avec des solutions technologiques et une expertise technique visant à maintenir la chaîne d'approvisionnement alimentaire sûre, conforme et transparente. Les domaines de service comprennent la conformité réglementaire, la certification de la sécurité alimentaire, la certification des produits, les essais et le développement des produits.

Basée à Durham, en Caroline du Nord, Agmatix est une entreprise mondiale spécialisée dans la technologie agricole (agtech) qui transforme les données agronomiques en informations exploitables. Sa plateforme propriétaire Axiom et son modèle RegenIQ exploitent les données standardisées, les analyses prédictives et l'intelligence artificielle pour aider les agronomes, les entreprises agroalimentaires et les détaillants agricoles à mettre en œuvre des pratiques durables et à obtenir des résultats pérennes tout au long de la chaîne de valeur agricole.

