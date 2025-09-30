-

FoodChain ID e Agmatix collaborano per promuovere l'agricoltura rigenerativa con una certificazione basata sull'IA

original FoodChain ID and Agmatix partner to meet the growing demand for trusted, transparent, and outcome-focused approaches to regenerative agriculture by providing companies with certification credibility and data-driven actionable insights.

FAIRFIELD, Iowa e DURHAM, North Carolina--(BUSINESS WIRE)--FoodChain ID, leader globale nell'ambito delle certificazioni di sostenibilità e dei servizi di tecnologia alimentare, e Agmatix, un'azienda di tecnologia agricola in prima linea nel settore dell'intelligence agronomica basata sui dati, hanno annunciato la loro collaborazione strategica per accelerare l'agricoltura rigenerativa con un ritorno sugli investimenti misurabile. La partnership risponde alla domanda crescente di strategie affidabili, trasparenti e orientate ai risultati per l'agricoltura rigenerativa, offrendo alle aziende credibilità tramite le certificazioni e informazioni strategiche basate sui dati.

Attraverso questa partnership, i clienti della certificazione di FoodChain ID potranno accedere a RegenIQ, il modello proprietario abilitato all'IA di Agmatix, progettato per accelerare l'adozione dell'agricoltura rigenerativa. RegenIQ consente alle aziende di valutare, assegnare priorità e monitorare le prassi rigenerative all'interno delle loro operazioni, permettendo alle aziende di privilegiare azioni che offrano risultati ambientali ed economici misurabili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Gina Axel
Growers
gina.axel@growers.ag
+1 315-719-1335

Ceci Snyder
FoodChain ID
csnyder@foodchainid.com
+1 515-491-5173

