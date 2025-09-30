Cybersécurité : la génération Z en tête des victimes d'attaques de phishing

SANTA CLARA, Californie et STOCKHOLM, Suède--(BUSINESS WIRE)--Dans un contexte d'incertitude croissante autour de l'IA et de recrudescence des cyberattaques, Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), le principal fournisseur de clés de sécurité pour l'authentification matérielle, a publié les résultats de son enquête annuelle sur l'état mondial de l'authentification, en amont du mois de la cybersécurité, le Cybermois, en octobre.

Commandée par Yubico et menée par Talker Research, cette enquête comprend les avis de 18 000 actifs dans 9 pays, dont l'Australie, la France, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, Singapour, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. Elle explore les habitudes des individus en matière de cybersécurité, tant sur leur lieu de travail que dans leur vie privée. Elle couvre également les dangers liés à des pratiques de sécurité insuffisantes et évalue les préoccupations croissantes concernant les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA) et leurs implications pour la sécurité des organisations et des individus.

« Notre enquête a mis en évidence un décalage. Les particuliers font preuve de complaisance dans la protection de leurs comptes en ligne, tandis que les entreprises tardent à adopter les bonnes pratiques en matière de sécurité », déclare Ronnie Manning, Chief Brand Advocate chez Yubico. « Il n'est donc pas surprenant que le phishing reste l'un des moyens les plus faciles pour les cybercriminels de s'introduire dans les systèmes. En effet, 44 % des personnes interrogées déclarent avoir cliqué sur un message de phishing au cours de l'année passée. Pour résoudre ce problème, il est essentiel de combiner une authentification forte et résistante au phishing avec la sensibilisation et des mesures concrètes. »

L'enquête met en lumière un écart croissant entre la perception de la sécurité et les habitudes réelles en matière de cybersécurité, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des mots de passe et l'authentification multi-facteurs (MFA). Parallèlement, les inquiétudes face aux menaces liées à l'intelligence artificielle augmentent fortement, tandis que la confiance accordée aux méthodes d'authentification matérielles, telles que les clés de sécurité et les passkeys, s’affirme de plus en plus, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Voici les principales conclusions à travers le monde :

44 % des personnes interrogées ont admis avoir interagi avec un message de phishing au cours de l'année écoulée, un indicateur de la vulnérabilité persistante aux attaques d'ingénierie sociale. La génération Z se distingue comme la tranche d'âge la plus vulnérable au phishing, 62 % de ses membres déclarant avoir interagi (c'est-à-dire cliqué sur un lien, ouvert une pièce jointe, etc.) avec une tentative de phishing au cours de l'année écoulée, un chiffre nettement supérieur à celui des autres tranches d'âge.

70 % pensent que les tentatives de phishing ont gagné en efficacité grâce à l'utilisation de l'IA, et 78 % estiment qu'elles sont devenues plus sophistiquées.

Lorsqu’ils ont été confrontés à un email de phishing, 54 % ont pensé qu'il s'agissait d'un message authentique rédigé par un humain ou n’ont pas su se prononcer. Il est intéressant de noter que l'âge ne semble pas jouer un rôle dans la sensibilisation à la cybersécurité : aucune différence significative n’a été observée entre les générations quant à la capacité de reconnaître correctement une tentative de phishing (génération Z 45 %, millenials 47 %, génération X et baby-boomers 46 % chacun). Cela souligne que tous les groupes doivent rester vigilants et adopter une cyber-prudence accrue à l'ère de l'IA.

Seuls 48 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise utilisait l'authentification multi-facteurs (MFA) pour toutes ses applications et tous ses services, et 40 % ont déclaré n'avoir jamais reçu de formation en cybersécurité de la part de leur employeur.

Malgré la faible confiance accordée aux noms d'utilisateur et aux mots de passe (seuls 26 % les considèrent comme les plus sûrs), ceux-ci restent la méthode d'authentification la plus courante : ils sont utilisés par 56 % des personnes interrogées pour leurs comptes professionnels et 60 % pour leurs comptes personnels.

29 % des personnes interrogées n'ont toujours pas configuré l'authentification multi-facteurs (MFA) pour leurs comptes de messagerie personnels, même si elles les utilisent pour se connecter à leurs ressources en ligne les plus critiques, notamment : Comptes de réseaux sociaux (47%) Services bancaires (41%) Opérateurs de téléphonie mobile (34%)



Par rapport à l'enquête 2024 Global State of Authentication menée l'année dernière par Yubico, l'édition 2025 révèle des changements significatifs d'une année sur l'autre dans le comportement et les perceptions des utilisateurs dans les pays principaux.

En France, l'une des évolutions les plus notables a été la forte augmentation de l'adoption de l'authentification multi-facteurs (MFA) pour les comptes personnels. Son utilisation est passée de 29 % en 2024 à 71 % en 2025, soit une hausse de 42 points de pourcentage. Cela suggère une amélioration majeure des pratiques de cybersécurité personnelle chez les utilisateurs français et une acceptation croissante des méthodes de connexion plus sécurisées.

L'IA est devenue un sujet de préoccupation croissant à l'échelle mondiale, avec une augmentation marquée des inquiétudes quant à son potentiel à compromettre la sécurité des comptes personnels et professionnels. Japon : 31 % de personnes concernées en 2024 contre 74 % en 2025 (augmentation de 43 points de pourcentage). Suède : 37 % de personnes concernées en 2024 contre 68 % en 2025 (augmentation de 31 points de pourcentage). Royaume-Uni : 61 % de personnes concernées en 2024 contre 81 % en 2025 (augmentation de 20 points de pourcentage). États-Unis : 61 % de personnes concernées en 2024 contre 77 % en 2025 (augmentation de 16 points de pourcentage).

Parallèlement, la confiance dans les méthodes d'authentification avancées augmente, en particulier dans l'utilisation de clés de sécurité matérielles et de passkeys liées à un appareil. Au Royaume-Uni, 37 % des personnes interrogées estiment désormais que ces outils constituent les méthodes d'authentification les plus sûres, contre 17 % en 2024, soit une augmentation de 20 points. Les États-Unis ont connu une croissance similaire, 34 % des personnes interrogées considérant les clés de sécurité matérielles/passkeys comme l'option la plus sûre, contre 18 % l'année dernière (augmentation de 16 points).



« Alors que les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées, la bonne nouvelle est que l'enquête révèle que des méthodes d'authentification plus robustes et plus sécurisées, telles que les passkeys liées à un appareil, comme celles utilisées sur une YubiKey, gagnent du terrain dans le monde entier », explique Ronnie Manning. « Les particuliers comme les entreprises ont aujourd'hui la possibilité de se protéger en adoptant ces solutions résistantes au phishing. La MFA moderne n'est clairement plus seulement un “plus”, elle est rapidement devenue essentielle pour rester en sécurité dans notre paysage numérique en constante évolution. »

Pour découvrir l'intégralité des résultats de l'enquête et obtenir des recommandations pratiques, téléchargez le rapport détaillé ici, consultez l'infographie ici et lisez notre article de blog approfondi ici. Pour plus d'informations sur Yubico et nos solutions de sécurité, rendez-vous sur www.yubico.com.

À propos de Yubico

Yubico (Nasdaq First North Growth Market Stockholm : YUBICO), l’inventeur de la YubiKey, propose une norme d’authentification multi-facteurs résistante au phishing, qui protège contre les prises de contrôle de comptes et rend la connexion sécurisée facile et accessible à tous. Depuis sa création en 2007, l’entreprise est leader dans l’établissement de normes mondiales pour l’accès sécurisé aux ordinateurs, aux appareils mobiles, aux serveurs, aux navigateurs et aux comptes internet. Yubico est l’un des créateurs et principaux contributeurs des normes d’authentification ouvertes FIDO2, WebAuthn et FIDO Universal 2nd Factor (U2F), et est un pionnier dans la mise à disposition d’une authentification avec passkey sécurisée, moderne et matérielle à grande échelle à des clients dans plus de 160 pays.

Les solutions de Yubico permettent de se connecter sans mot de passe en utilisant la forme la plus sûre de la technologie des clés. Les YubiKeys fonctionnent dès le départ dans des centaines d’applications et de services destinés aux particuliers et aux entreprises, offrant une sécurité forte et une expérience rapide et facile.

Dans le cadre de sa mission visant à rendre l’internet plus sûr pour tous, Yubico fait don de YubiKeys à des organisations aidant les personnes à risque par le biais de l’initiative philanthropique Secure it Forward. La société a son siège à Stockholm et à Santa Clara, en Californie. Pour plus d’informations sur Yubico, visitez le site www.yubico.com/fr.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

*Cette enquête a été menée auprès de 2 000 actifs dans chacun des pays suivants : États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Inde, Japon, Singapour, France, Allemagne et Suède. Elle a été réalisée de manière aléatoire à double opt-in et menée par la société d'études de marché Talker Research, dont les membres font partie de la Market Research Society (MRS) et de l'European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR), entre le 15 et le 27 août 2025.