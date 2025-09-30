Andersen Consulting amplía sus capacidades en Mauricio y Seychelles

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting consolida sus capacidades al incorporar a la empresa colaboradora Perigeum Capital Ltd, una firma líder en asesoramiento financiero corporativo con sede en Mauricio y una sucursal en Seychelles.

Perigeum Capital ofrece una gama completa de servicios profesionales que abarcan desde el asesoramiento financiero corporativo, las soluciones de mercados de capitales, fusiones y adquisiciones, valoración, consultoría de TI, cumplimiento normativo y gobierno corporativo, hasta el asesoramiento en relación con los factores ASG. Con experiencia en los entornos normativos locales, regionales e internacionales, esta empresa colabora con las organizaciones a lo largo de su proceso de crecimiento y transformación. Las capacidades de la empresa cuentan con el respaldo de sus conocimientos especializados en tecnología, en particular, la inteligencia artificial, ciberseguridad y datos y análisis, y de este modo, amplían la profundidad y la resiliencia de sus servicios de asesoramiento básicos. Gracias a este enfoque integrado, Perigeum Capital se convierte en un recurso único y confiable de soluciones integrales de asesoramiento y tecnología.

"Gracias a la colaboración con Andersen Consulting, podremos ofrecerles a nuestros clientes una perspectiva verdaderamente global y al mismo tiempo, mantener el servicio de alta calidad y el conocimiento del mercado que definen a Perigeum Capital", aseguró Shamin A. Sookia, director general de Perigeum Capital. "Con esta colaboración, abriremos nuevas puertas para nuestros clientes que deseen acceder a capital internacional, realizar transacciones estratégicas o ampliar su presencia mundial".

"Estamos trabajando para fortalecer nuestra plataforma global y en ese sentido, Perigeum Capital aporta capacidades valiosas en materia de finanzas corporativas, cumplimiento normativo y servicios de asesoramiento, en especial en los mercados emergentes", explicó Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. "Tienen una metodología emprendedora, con amplia experiencia en materia de regulación y conocimientos profesionales que complementan nuestro objetivo de prestar servicios transfronterizos sin complicaciones para nuestros clientes de todo el mundo".

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una gama completa de servicios, que van desde la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la inteligencia artificial, hasta las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra en el modelo de servicio polidimensional de Andersen Global, para ofrecer servicios de consultoría, servicios fiscales, jurídicos, de valoración, movilidad mundial y asesoramiento de primer nivel en una plataforma de alcance mundial, con más de 44.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 puntos del globo, a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría por intermedio de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

