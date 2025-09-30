Thermo Fisher Scientific presenta la plataforma Thermo Fisher Connect en Lab of the Future Europe

WALTHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Thermo Fisher Scientific, líder mundial al servicio de la ciencia, es patrocinador del evento Lab of the Future Europe, que se llevará a cabo esta semana en Ámsterdam (Países Bajos). Allí se presentará la plataforma Thermo Fisher™ Connect de la empresa para demostrar cómo puede integrarse en los laboratorios y prepararlos para el futuro.

De la ambición digital a la inteligencia automatizada

En las ciencias biológicas y el sector farmacéutico, la transformación digital ya no está en duda: la incógnita es qué tan rápido puede lograrse. Muchos laboratorios siguen atrapados en un ciclo de deuda técnica y TI en las sombras.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.