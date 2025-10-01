AT&T、米国公共安全向けネットワーク「FirstNet」の次世代ミッション・クリティカル・アプリケーションにSTREAMWIDEを採用

パリ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- AT&Tは、米国の緊急対応要員のためにAT&Tとともに構築された唯一のネットワーク「FirstNet®、Built with AT&T」向けの次世代ミッション・クリティカル・ソリューションを支えるため、STREAMWIDEを採用しました。現在、FirstNetは3万を超える公共安全機関や団体をサポートしています。

このソリューションは、プッシュ・トゥ・トーク、ビデオ、データ、指令・指揮を含むミッション・クリティカル・サービス（MCX）の3GPP標準に基づいており、警察、消防、救急医療（EMS）をはじめとする緊急対応要員が現在利用している従来の無線ネットワークをはるかに超える次世代の機能を導入します。

この協業を通じて、AT&Tは実績のあるSTREAMWIDEのミッション・クリティカル技術を自社のポートフォリオに統合し、最も過酷な環境に対応できる最先端のソリューションを構築します。

公共安全およびミッション・クリティカル組織にとっての主な利点は次のとおりです。

3GPP準拠のMCXサービス により、プッシュ・トゥ・トーク、セキュア・マルチメディア、位置情報、リアルタイム・ビデオ、セキュア・メッセージングなどを幅広いデバイスで提供

により、プッシュ・トゥ・トーク、セキュア・マルチメディア、位置情報、リアルタイム・ビデオ、セキュア・メッセージングなどを幅広いデバイスで提供 標準ベースの相互接続機能（InterWorking Function：IWF）技術を用いた 大規模な相互運用性 により、次世代ブロードバンド利用者と事実上あらゆる陸上移動無線システムとの通信を可能にし、3GPP標準に基づくIWFの世界初の大規模導入を実現

により、次世代ブロードバンド利用者と事実上あらゆる陸上移動無線システムとの通信を可能にし、3GPP標準に基づくIWFの世界初の大規模導入を実現 P25などの陸上移動無線システムから先進的な4Gおよび5Gセルラープラットフォームへの 円滑な移行を実現

FirstNetネットワーク上で緊急対応要員に 優先接続とプリエンプション を提供

を提供 米国内に複数展開された地理的冗長化プラットフォームによる実証済みの信頼性

このプロジェクトは、米国におけるSTREAMWIDEにとっての大きな飛躍を意味し、主要な公共安全事業者が同社の技術に寄せる信頼を裏付けるものです。STREAMWIDEのソリューションはすでに欧州や他の大陸の公共安全機関や緊急対応要員によって導入・実証されており、本契約はそのグローバル・リーダーシップを裏付けるものです。

STREAMWIDEのCEO、パスカル・ベグリンは次のように述べています。

「世界水準のミッション・クリティカル技術を提供できることを誇りに思います。グローバルな通信事業者および公共安全分野のリーダーとの今回の協業は、当社ソリューションに寄せられる信頼をさらに示すものです。これは、既存システムとの完全な相互運用性を確保しつつ、各機関が革新的な4G/5Gプラットフォームへ円滑に移行するのを支援する当社技術の成熟度と独自の価値を浮き彫りにするものです。この新しい技術を公共安全コミュニティに届けられることを光栄に思います。」

STREAMWIDEのCEO、パスカル・ベグリンは次のように付け加えています。

「これほど大規模な公共安全プロジェクトにおいて、ミッション・クリティカル・サービスを提供するためにAT&Tに選ばれたことは、当社の専門性が大きく認められた証しです。FirstNetには3万を超える公共安全機関や団体が参加しており、この展開はグローバルな手本となり、STREAMWIDEがスケールに応じたイノベーション、レジリエンス、セキュリティを提供できる能力を示すものとなります。」

FirstNetおよび次世代9-1-1のプロダクト担当AVPであるマット・ウォルシュは次のように述べています。

「私たちは公共安全のパートナーとして、常に緊急対応要員のために革新を進める最良の協力者を探しています。私たちはより優れたプラットフォームを構築し、公共安全のニーズに合わせて進化させることを目指しています。STREAMWIDEの実績は、米国の公共安全コミュニティが直面するいかなる緊急事態にも柔軟に対応できるよう支援してくれるでしょう。」

今回の協業により、STREAMWIDEとAT&Tはミッション・クリティカル通信におけるリーダーシップを改めて示すことになります。両社は、地域社会を守り、日々の重要な業務を担う人々に対し、安全で信頼性が高く、将来に備えた技術を提供することを約束します。

FirstNetおよびFirstNetのロゴはFirst Responder Network Authorityの登録商標およびサービスマークです。その他の商標はすべて各所有者に帰属します。

STREAMWIDEについて（Euronext Growth: ALSTW - FR0010528059）

STREAMWIDEは、安全性を備えたミッション・クリティカルおよびビジネス・クリティカルな通信ソリューションにおける世界的リーダーとして認められた企業です。世界中の公共安全機関や企業から信頼を得ており、レジリエンス、相互運用性、使いやすさを兼ね備えた革新的なプラットフォームを提供しています。同社のソリューションは、公共安全、防衛、エネルギー、輸送、産業分野の組織が、より効率的に連携し、迅速に対応し、最も厳しい環境においても最大限のセキュリティで運用することを可能にします。

詳細については http://www.streamwide.com をご覧ください。

投資家向け情報は www.streamwide.com/en/investors/ でご覧いただけます。

AT&Tについて

AT&Tは、米国の1億人以上の家族、友人、隣人、そして約250万社の企業がさらに大きな可能性につながるよう支援しています。140年以上も前の初の電話機から、現在の5Gワイヤレスやマルチギガ・インターネットの提供に至るまで、AT&Tは皆さまのより良い生活のために革新を続けています。AT&T Inc.（NYSE:T）の詳細については about.att.com をご覧ください。投資家向け詳細情報については investors.att.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。