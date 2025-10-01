Parse Biosciences élargit son accès mondial en certifiant Single Cell Discoveries en tant que prestataire de services

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, leader dans le domaine du séquençage cellulaire unique, évolutif et accessible, est heureux d’accueillir la société néerlandaise Single Cell Discoveries en tant que nouveau membre de son programme de prestataires de services certifiés (CSP). En tant que fournisseur certifié, Single Cell Discoveries élargira l’accès à la technologie de cellules uniques de Parse, en l’associant à une équipe exclusivement dédiée à la science des cellules uniques afin de soutenir les chercheurs à travers l’Europe et le monde entier.

Lancé en 2024, le programme CSP met en relation des chercheurs avec des partenaires rigoureusement sélectionnés pour l’externalisation de projets de cellules uniques de toute taille. En maintenant des normes rigoureuses en matière de qualité des données, d’évolutivité et de service, le programme aide les laboratoires à accélérer leurs découvertes en toute confiance.

« Devenir le premier prestataire de services en Europe à rejoindre le programme Certified Service Provider de Parse reflète notre engagement à être à la pointe de la science des cellules uniques », déclare Mauro Muraro, cofondateur et directeur général de Single Cell Discoveries. « Notre partenariat avec la technologie évolutive et facile à fixer de Parse nous permet de fournir des résultats de haute qualité au rythme exigé par la recherche moderne, qu’il s’agisse d’un projet pilote ciblé ou d’une étude à l’échelle d’un atlas. »

« L’expansion de notre réseau CSP garantit aux chercheurs un accès régional fiable aux meilleurs services de cellules uniques », déclare Alex Rosenberg, directeur général et cofondateur de Parse Biosciences. « Avec l’adhésion de Single Cell Discoveries au programme, les scientifiques gagnent un partenaire de confiance qui s’est toujours concentré sur les cellules uniques, désormais complété par l’évolutivité et la précision offertes par Parse. »

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une société internationale spécialisée dans les sciences de la vie qui se consacre à l’accélération des progrès dans le domaine de la santé humaine et de la recherche scientifique. En permettant aux chercheurs d’effectuer le séquençage unicellulaire avec une échelle et une simplicité inégalées, les solutions innovantes de Parse permettent des avancées dans le traitement du cancer, la réparation des tissus, la thérapie des cellules souches, et bien plus encore. Fondée sur une technologie transformatrice développée à l’University of Washington, Parse Biosciences a levé plus de 100 millions de dollars et est utilisée par plus de 3 000 laboratoires dans le monde. Son portefeuille de produits en expansion comprend Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select et Trailmaker pour l’analyse avancée des données. Basée dans le quartier animé de South Lake Union à Seattle, Parse Biosciences a récemment inauguré un site de 34 000 pieds carrés doté de laboratoires à la pointe de la technologie afin de soutenir sa mission de promotion de la recherche mondiale. www.parsebiosciences.com

À propos de Single Cell Discoveries

Single Cell Discoveries est une organisation de recherche sous contrat (CRO) de premier plan, spécialisée dans le séquençage unicellulaire, la transcriptomique spatiale et les applications multiomiques. Basée à Utrecht, aux Pays-Bas, la société collabore avec des organisations biopharmaceutiques et des institutions universitaires du monde entier afin d’accélérer la découverte de médicaments et l’innovation. Avec plus de dix ans d’expertise, plus de 1 000 projets réalisés et des millions de cellules uniques séquencées parmi plus de 50 espèces, Single Cell Discoveries fournit des informations transcriptomiques précises et à grande échelle qui ont un impact considérable. S’appuyant sur des laboratoires à la pointe de la technologie, des plateformes de séquençage avancées et un soutien bioinformatique sur mesure, la société combine une automatisation à haut débit, des délais d’exécution rapides et une excellence dans la préparation des cellules uniques, trois facteurs essentiels pour obtenir des résultats fructueux et reproductibles.

