A equipa Raxio-Laser Light transforma o acesso digital em mercados com 500 milhões de pessoas

AMESTERDÃO--(BUSINESS WIRE)--Os mercados online de África, de crescimento mais rápido mas menos servidos, terão acesso à Internet mais acessível, fiável e de maior velocidade, através de uma parceria entre o Grupo Raxio, o operador de centros de dados mais expansivo do continente, e a Laser Light Africa, a unidade regional do operador norte-americano de uma das redes digitais integradas mais avançadas do mundo.

O acordo histórico combina a rede em expansão da Raxio de centros de dados sem prestador de serviços de Nível III de classe mundial com a escala e alcance da Laser Light para fornecer o acesso digital mais avançado em sete mercados de elevado crescimento - Angola, RDC, Etiópia, Costa do Marfim, Moçambique, Tanzânia e Uganda - onde vivem quase 500 milhões de pessoas.

Ao alojar e encaminhar os dados para mais perto dos utilizadores através dos centros de dados da Raxio e da rede da Laser Light, a parceria irá reduzir o custo da Internet, tornar os serviços mais fiáveis e acelerar a transformação digital de África em todos os setores, desde a banca e o comércio eletrónico aos cuidados de saúde, à educação e ao entretenimento.

A Laser Light combina ligações óticas submarinas, terrestres e por satélite numa única plataforma global sem descontinuidades, gerida por software, que transporta dados à velocidade da luz em todo o mundo. A Laser Light também oferece serviços de nuvem competitivos fornecidos aos utilizadores finais juntamente com a sua avançada rede de malha ótica concebida para tratar volumes maciços de dados de forma eficiente para distribuição global.

Impacto à escala

A procura de dados em África está a aumentar, mas as empresas e os consumidores continuam a ser prejudicados por ligações internacionais pouco fiáveis e custos elevados. Localizando os dados no continente, a combinação das ofertas das duas empresas deverá:

Reduzir os atrasos - reduzindo a latência de centenas de milissegundos para apenas alguns, permitindo serviços em tempo real, como computação em nuvem, jogos, fintech, telemedicina e aplicações baseadas em IA.

- reduzindo a latência de centenas de milissegundos para apenas alguns, permitindo serviços em tempo real, como computação em nuvem, jogos, fintech, telemedicina e aplicações baseadas em IA. Aumentar a fiabilidade - alojar aplicações em instalações de Nível III concebidas para uma disponibilidade de 99,982% (equivalente a menos de duas horas de inatividade por ano).

- alojar aplicações em instalações de Nível III concebidas para uma disponibilidade de 99,982% (equivalente a menos de duas horas de inatividade por ano). Reduzir os custos - O caching e o peering locais podem reduzir os custos grossistas da largura de banda até 90%, prevendo-se que os benefícios cheguem aos utilizadores finais à medida que os preços de retalho baixam e as velocidades aumentam.

- O caching e o peering locais podem reduzir os custos grossistas da largura de banda até 90%, prevendo-se que os benefícios cheguem aos utilizadores finais à medida que os preços de retalho baixam e as velocidades aumentam. Melhorar a segurança - menos redes que tratam dados privados durante o trajeto.

- menos redes que tratam dados privados durante o trajeto. Avançar na sustentabilidade - A tecnologia de transporte ótico, que utiliza sinais de luz em vez de eletricidade para mover os dados, consome significativamente menos energia por unidade de informação, enquanto que os percursos mais curtos reduzem a carga energética da transmissão de longo curso.

Primeira paragem: Angola

A primeira fase do lançamento terá início em Angola em 2026, apoiada pelo mais recente centro de dados da Raxio em Luanda e integrada com os cabos submarinos estabelecidos no país e o Angonix Internet Exchange Point. As fases subsequentes estender-se-ão a todas as instalações da Raxio.

“A infraestrutura digital é a espinha dorsal da transformação económica”, afirmou Robert Skjodt, CEO do Grupo Raxio. “Ao combinar as instalações de última geração da Raxio com a rede ótica global da Laser Light, estamos a fornecer uma plataforma que irá impulsionar a inovação, o investimento e a criação de emprego nas próximas décadas.”

Derek Friend, Presidente e Diretor Executivo da Laser Light Africa, acrescentou: "A associação destas duas empresas coloca África no centro de uma autoestrada digital global. Ao abrir novas rotas para o tráfego de dados, estamos a ligar os mercados africanos mais diretamente uns aos outros e ao resto do mundo."

Construir ecossistemas e empregos

Para além da conetividade, o projeto criará novos postos de trabalho nas áreas da construção, operações e gestão avançada de redes, juntamente com programas de formação para desenvolver competências locais em operações de centros de dados de Nível III, peering e tecnologias óticas.

A parceria centrar-se-á igualmente em vários domínios prioritários comuns:

Integrar a infraestrutura : implementar a rede de malha ótica de múltiplos domínios da Laser Light, combinando fibra terrestre, sistemas de cabos submarinos, sistemas de dados modulares e conetividade de satélite de órbita terrestre média (MEO) nas instalações da Raxio.

: implementar a rede de malha ótica de múltiplos domínios da Laser Light, combinando fibra terrestre, sistemas de cabos submarinos, sistemas de dados modulares e conetividade de satélite de órbita terrestre média (MEO) nas instalações da Raxio. Expandir a interconetividade : estabelecer Pontos de Presença (PoPs) e centros de interconexão nos centros de dados da Raxio para melhorar os fluxos de tráfego regionais e internacionais.

: estabelecer Pontos de Presença (PoPs) e centros de interconexão nos centros de dados da Raxio para melhorar os fluxos de tráfego regionais e internacionais. Ativar a margem : codesenvolver estratégias de centros de dados periféricos para aproximar a nuvem, a IoT, a IA e os serviços empresariais dos utilizadores.

: codesenvolver estratégias de centros de dados periféricos para aproximar a nuvem, a IoT, a IA e os serviços empresariais dos utilizadores. Assegurar o alinhamento regulamentar : abordar conjuntamente a conformidade local em matéria de soberania dos dados, normas energéticas e quadros TIC em cada mercado.

