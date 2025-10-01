Parse Biosciences授予Single Cell Discoveries服務提供者資格，擴大全球服務

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 可擴展且易取得的的單細胞測序翹楚Parse Biosciences熱烈歡迎荷蘭公司Single Cell Discoveries加入其「認證服務提供者」(Certified Service Provider, CSP) 的行列，成為該計畫的最新成員。Single Cell Discoveries將以認證服務提供者的身分，擴大Parse單細胞技術的可得性，以其專門從事單細胞科學的團隊支援從全歐洲乃至世界各地的研究人員。

2024年推出的「認證服務提供者」計畫旨在連結研究人員與值得信賴的合作夥伴，以利外包各類規模的單細胞專案。這項計畫透過為資料品質、可擴展性與服務嚴格把關，協助實驗室安心加速開發行動。

「加入Parse認證服務提供者的行列，成為它在歐洲的第一個服務提供者，證明我們引領單細胞定序科學的決心。」Single Cell Discoveries共同創辦人暨執行長Mauro Muraro說，「與Parse的可擴展、易固定技術合作，讓我們得以用可滿足現代研究的步調交出高品質成果，無論是重點試點或圖譜規模的研究皆然。」

「擴大認證服務提供者網絡確保研究人員能在當地得到可靠的一流單細胞服務。」Parse Biosciences執行長暨共同創辦人Alex Rosenberg說，「Single Cell Discoveries加入這個計畫，讓科學家多了一個專心從事單細胞服務的可靠合作夥伴，以及Parse擔保的可擴展性與精準度。」

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科學公司，致力加速人類健康和科學研究的發展。Parse的創新解決方案使研究人員能以前所未見的規模和簡便性進行單細胞定序，進而促進癌症治療、組織修復、幹細胞治療等領域的突破。Parse Biosciences運用在華盛頓大學開發的變革性技術為基礎，已籌集逾1億美元的資金，並獲全球3000多個實驗室使用。其不斷擴充的產品組合包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、CRISPR Detect、Gene Select以及用於先進資料分析的Trailmaker。Parse Biosciences總部位於西雅圖充滿活力的南湖聯合區，最近啟用了一座占地34,000平方英尺的設施，內部配置最先進的實驗室，以支援其推動全球研究發展的使命。www.parsebiosciences.com

關於Single Cell Discoveries

首屈一指的受託研究機構 (CRO) Single Cell Discoveries專精單細胞定序、空間轉錄體學技術 (spatial transcriptomic) 和多組學應用。該公司的總部位於荷蘭烏得勒支，積極與全球生物製藥組織以及學術機構合作，加速藥物開發與創新。Single Cell Discoveries憑藉著十年以上的專業經驗、完成1000多項研究的資歷、並曾對50多個物種進行數百萬個單細胞定序，貢獻大量且精確的轉錄學分析見解，影響深遠。該公司不僅有先進實驗設備、高級定序平台以及量身訂製生物資訊支援，還掌握了順利獲得可重複結果的三大要素：高通量自動化、縮短工作時間和優異的單細胞備置。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。