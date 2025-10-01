-

Parse Biosciences授予Single Cell Discoveries服務提供者資格，擴大全球服務

Partnership擴大陣容，為研究人員新增取得可擴展、高品質單細胞分析服務的途徑

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 可擴展且易取得的的單細胞測序翹楚Parse Biosciences熱烈歡迎荷蘭公司Single Cell Discoveries加入其「認證服務提供者」(Certified Service Provider, CSP) 的行列，成為該計畫的最新成員。Single Cell Discoveries將以認證服務提供者的身分，擴大Parse單細胞技術的可得性，以其專門從事單細胞科學的團隊支援從全歐洲乃至世界各地的研究人員。

2024年推出的「認證服務提供者」計畫旨在連結研究人員與值得信賴的合作夥伴，以利外包各類規模的單細胞專案。這項計畫透過為資料品質、可擴展性與服務嚴格把關，協助實驗室安心加速開發行動。

「加入Parse認證服務提供者的行列，成為它在歐洲的第一個服務提供者，證明我們引領單細胞定序科學的決心。」Single Cell Discoveries共同創辦人暨執行長Mauro Muraro說，「與Parse的可擴展、易固定技術合作，讓我們得以用可滿足現代研究的步調交出高品質成果，無論是重點試點或圖譜規模的研究皆然。」

「擴大認證服務提供者網絡確保研究人員能在當地得到可靠的一流單細胞服務。」Parse Biosciences執行長暨共同創辦人Alex Rosenberg說，「Single Cell Discoveries加入這個計畫，讓科學家多了一個專心從事單細胞服務的可靠合作夥伴，以及Parse擔保的可擴展性與精準度。」

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科學公司，致力加速人類健康和科學研究的發展。Parse的創新解決方案使研究人員能以前所未見的規模和簡便性進行單細胞定序，進而促進癌症治療、組織修復、幹細胞治療等領域的突破。Parse Biosciences運用在華盛頓大學開發的變革性技術為基礎，已籌集逾1億美元的資金，並獲全球3000多個實驗室使用。其不斷擴充的產品組合包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、CRISPR Detect、Gene Select以及用於先進資料分析的Trailmaker。Parse Biosciences總部位於西雅圖充滿活力的南湖聯合區，最近啟用了一座占地34,000平方英尺的設施，內部配置最先進的實驗室，以支援其推動全球研究發展的使命。www.parsebiosciences.com

關於Single Cell Discoveries

首屈一指的受託研究機構 (CRO) Single Cell Discoveries專精單細胞定序、空間轉錄體學技術 (spatial transcriptomic) 和多組學應用。該公司的總部位於荷蘭烏得勒支，積極與全球生物製藥組織以及學術機構合作，加速藥物開發與創新。Single Cell Discoveries憑藉著十年以上的專業經驗、完成1000多項研究的資歷、並曾對50多個物種進行數百萬個單細胞定序，貢獻大量且精確的轉錄學分析見解，影響深遠。該公司不僅有先進實驗設備、高級定序平台以及量身訂製生物資訊支援，還掌握了順利獲得可重複結果的三大要素：高通量自動化、縮短工作時間和優異的單細胞備置。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

Industry:

Parse Biosciences

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

More News From Parse Biosciences

Helmholtz Munich與Parse Biosciences GigaLab繪製全球最大的人類肺組織擾動圖譜

慕尼黑和西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Helmholtz Munich與Parse Biosciences今日宣布達成策略性合作，將借助Parse Biosciences的GigaLab平台繪製全球涵蓋範圍最廣的肺部疾病擾動圖譜。該研究採用正常對照供體肺的人類肺離體組織切片培養模型，以及慢性肺病病患的離體肺組織，旨在透過表徵細胞對900種藥物介入的疾病特異性反應，發現肺部健康與疾病的新標靶和細胞回路。 Helmholtz Munich精準再生醫學研究事業部主任、肺生物學與疾病領域頂尖研究員Herbert Schiller教授將主導這一遠大的計畫。 Schiller表示：「在人類肺組織中成規模地直接測量單細胞水準的藥物治療效果，將協助我們找到改善肺組織再生的策略，進而推動未來標靶共同療法的發展。」 Helmholtz Munich運算健康中心負責人Fabian Theis教授補充說道：「要建構細胞與組織生物學的基礎AI模型，我們迫切需要更多高品質擾動資料——這類複雜的藥物擾動資料集將為理解肺部健康與疾病中的基因調控帶來實質性進展。」 該計畫將透過Par...

由Parse技術支援的研究繪製神經元通路，對神經退化性疾病研究具有潛在意義

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 易於使用且可擴充的單細胞定序解決方案的領導廠商Parse Biosciences今日宣布，一項發表在《科學》雜誌上的突破性研究運用了 Parse的單細胞技術，揭示了訊號通路如何驅動多種神經元亞型的形成。透過將特定訊號與細胞命運結果相關聯，這項研究為在體外生成特定細胞類型提供了強大架構，這對人類生物學、疾病及治療開發具有廣泛意義。 該實驗由主要研究者——蘇黎世聯邦理工學院量化發育生物學實驗室主任Barbara Treutlein博士和Roche人類生物學研究所小組負責人Gray Camp博士共同領導。 研究團隊透過精心設計的篩選方法，對70萬個細胞中的480種形態發生素進行研究，探索了不同形態發生素如何與神經前體轉錄因子相互作用，進而從多能幹細胞中生成純系的不同類型神經元。這項工作將指導並協助神經科學研究界定向培養純系神經元細胞群，有助於加深我們對與阿茲海默症、巴金森氏症和肌萎縮側索硬化症(ALS)等神經退化性疾病相關的細胞類型及細胞間相互作用的理解。 Treutlein表示：「我們對所生成的神經元的多樣性感到由衷驚訝，這...

范德堡大學選擇Parse Biosciences的GigaLab來產生麻疹、腮腺炎和德國麻疹早期中和抗體圖譜

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 范德堡大學醫學中心和Parse Biosciences今日宣布達成一項策略合作，以產生單細胞圖譜，重點在於瞭解麻疹、腮腺炎和德國麻疹的漿母細胞（早期免疫細胞克隆型，對中和抗體的形成至關重要）的多樣性。這項工作旨在對疫苗中和抗體的形成建立最全面的理解，並確定針對這些傳染源的主要有效抗體。 范德堡大學抗體治療中心主任James Crowe博士將領導這項大規模免疫細胞研究的開發。 Crowe表示：「此次合作使我們能夠創建迄今為止最大的中和漿母細胞單細胞圖譜。我們對數千萬個B細胞受體進行定序和繪圖，發現最有效的抗體譜系，從而加速抗體發現並為疫苗設計提供資訊。這些洞察為我們應對新出現的傳染威脅和最佳化現有免疫策略帶來了關鍵優勢。」 GigaLab利用Parse的Evercode化學技術，可以快速產生大型單細胞資料集，並以卓越的粒度對這些免疫細胞進行大規模定序。 Parse Biosciences首席技術官Charlie Roco博士表示：「我們很高興能與James Crowe博士和范德堡大學團隊合作，開展如此令人興奮的計畫。Gig...
Back to Newsroom