Andersen Consulting amplia le capacità nelle Isole Mauritius e Seychelles

Perigeum Capital offre una suite completa di servizi professionali che comprendono: consulenza finanziaria per le aziende, soluzioni per i mercati dei capitali, M&A, valutazione, consulenza IT, conformità, corporate governance e consulenza ESG. Con competenze in ambiti normativi locali, regionali e internazionali, l'azienda collabora con organizzazioni nell'intero percorso di crescita e trasformazione. Le capacità dell'azienda sono rafforzate dalle conoscenze tecnologiche specializzate, compresa intelligenza artificiale, cybersicurezza, dati e analisi, rafforzando la profondità e la resilienza dei suoi principali servizi di consulenza. Questo approccio integrato rende Perigeum Capital un'unica risorsa affidabile per la consulenza completa e le soluzioni tecnologiche.

“Collaborare con Andersen Consulting ci consente di offrire ai nostri clienti una prospettiva davvero globale, pur mantenendo il servizio di punta e le conoscenze del mercato che definiscono Perigeum Capital”, ha dichiarato Shamin A. Sookia, AD di Perigeum Capital. “Questa collaborazione aprirà nuove porte per i nostri clienti che cercano di accedere a capitali internazionali, attuare transazioni strategiche o ampliare la loro presenza globale”.

“Mentre continuiamo a rafforzare la nostra piattaforma globale, Perigeum Capital aggiunge capacità preziose in ambito di finanza aziendale, nella conformità e nei servizi di consulenza, soprattutto nei mercati emergenti”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Il loro approccio imprenditoriale, le competenze in materia normativa e la professionalità completano il nostro obiettivo di offrire servizi senza interruzione e senza frontiere a clienti di tutto il mondo”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 44.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

