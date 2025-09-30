Andersen Consulting拓展毛里求斯和塞舌尔业务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过新增合作公司Perigeum Capital Ltd强化业务能力，后者是总部位于毛里求斯并在塞舌尔设有办事处的领先企业财务咨询公司。

Perigeum Capital提供一系列全面的专业服务，包括企业财务咨询、资本市场解决方案、并购、估值、IT咨询、合规、公司治理和ESG咨询。凭借在本地、区域和国际监管环境方面的专业知识，该公司与各组织在其成长和转型历程中开展合作。该公司的能力因在技术领域的专业知识而得到加强——包括AI、网络安全以及数据和分析——从而提升其核心咨询服务的深度和韧性。这种集成式方法使Perigeum Capital成为提供全面咨询和技术解决方案的单一可靠资源。

Perigeum Capital董事总经理Shamin A. Sookia表示：“与Andersen Consulting合作使我们能够为客户提供真正的全球视角，同时保持Perigeum Capital独有的高接触服务和市场洞察力。这种合作将为寻求获取国际资本、追求战略交易或扩展全球业务版图的客户打开新大门。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“随着我们不断强化全球平台，Perigeum Capital在企业财务、合规和咨询服务方面为我们增添了宝贵的能力，尤其是在新兴市场。他们的创业精神、监管专长和专业洞察力与我们为全球客户提供无缝跨境服务的目标相辅相成。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。