-

Andersen Consulting拓展毛里求斯和塞舌尔业务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过新增合作公司Perigeum Capital Ltd强化业务能力，后者是总部位于毛里求斯并在塞舌尔设有办事处的领先企业财务咨询公司。

Perigeum Capital提供一系列全面的专业服务，包括企业财务咨询、资本市场解决方案、并购、估值、IT咨询、合规、公司治理和ESG咨询。凭借在本地、区域和国际监管环境方面的专业知识，该公司与各组织在其成长和转型历程中开展合作。该公司的能力因在技术领域的专业知识而得到加强——包括AI、网络安全以及数据和分析——从而提升其核心咨询服务的深度和韧性。这种集成式方法使Perigeum Capital成为提供全面咨询和技术解决方案的单一可靠资源。

Perigeum Capital董事总经理Shamin A. Sookia表示：“与Andersen Consulting合作使我们能够为客户提供真正的全球视角，同时保持Perigeum Capital独有的高接触服务和市场洞察力。这种合作将为寻求获取国际资本、追求战略交易或扩展全球业务版图的客户打开新大门。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“随着我们不断强化全球平台，Perigeum Capital在企业财务、合规和咨询服务方面为我们增添了宝贵的能力，尤其是在新兴市场。他们的创业精神、监管专长和专业洞察力与我们为全球客户提供无缝跨境服务的目标相辅相成。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting通过与Digital Works Group合作深化数字化转型服务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Digital Works Group签订合作协议，强化其业务转型和数字化转型能力。Digital Works Group是一家以通过数字、数据、AI和流程转型引领复杂变革及解决业务挑战而闻名的公司。 Digital Works Group成立于2011年，致力于为客户提供战略支持，帮助他们应对复杂的商业和运营变革，这些变革通常由数字和数据创新以及AI和区块链等颠覆性技术驱动。该公司专注于业务战略、竞争分析以及数字、数据和AI转型，重点关注客户体验、数据管理和治理、AI集成以及敏捷流程改进。Digital Works Group支持金融服务、政府、B2B、电信、零售和非营利组织等多个行业的客户，通过亲力亲为且以结果为导向的方法，为客户提供从规划到交付的全程指导。 Digital Works Group管理合伙人Andrew Salmon表示：“在Digital Works Group，我们的首要任务是交付真正的业务成果，而不仅仅是提出建议。通过将高层级行业经验与经过验证的方法论...

Andersen Consulting与Indigo深化技术能力合作

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Indigo签订新合作协议来拓展其技术转型能力。Indigo是一家总部位于葡萄牙的精品咨询公司，以凭借低代码和AI执行数字化战略的专业能力而著称。 在管理合伙人Frederico Mangas的领导下，Indigo已成为企业在复杂数字化转型过程中值得信赖的顾问。该公司利用低代码技术（尤其是OutSystems平台），在多个行业构建协作式Web和移动应用、AI增强型解决方案及关键业务系统。Indigo以交付速度和灵活性著称，能够无缝集成到客户生态系统中，在优化现有资产的同时支持新的应用程序和流程，从而扩展和连接跨系统的用户体验。该公司的服务覆盖从构思、用户体验设计到部署、支持和持续优化的完整转型生命周期，所有服务均以务实的方式交付，专注于可衡量的业务成果。 Frederico表示：“Indigo的目标是通过智能数字解决方案，将战略与执行结合起来，帮助客户适应、扩展和创新。我们将技术专长与对业务场景的深刻理解相结合，助力组织将宏伟抱负转化为实际成果。与Andersen Consul...

Andersen Consulting新增合作公司Charter

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与专注于IT战略、托管服务和应用交付的加拿大咨询公司Charter签订合作协议，拓展其数字化转型能力。 Charter成立于1997年，以业务优先的理念和深厚的技术专长交付技术项目，提供IT咨询、云基础设施、网络安全、应用开发、项目交付和业务架构服务。Charter通过从战略到执行的全生命周期服务模式，为传统企业、政府机构、服务提供商和中端市场客户提供实施支持、网络基础设施和面向客户的应用程序。 Charter总裁Kelly Michell表示：“Charter始终致力于消除IT复杂性，帮助组织自信前行。与Andersen Consulting的合作使我们能够将与业务对齐的一体化解决方案带入新市场，并持续提供推动长期有效成果的支持。” Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Charter统一技术基础设施与战略的能力，使其成为我们平台的有力补充。该公司在传统企业、政府、服务提供商和中端市场客户中拥有深厚专业积累，同时专注于关键系统的现代化，能为...
Back to Newsroom