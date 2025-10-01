Parse Biosciences通过认证Single Cell Discoveries为服务提供商来扩大全球可及性

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 可扩展且易获取的单细胞测序领域的领导者Parse Biosciences欣然宣布，总部位于荷兰的Single Cell Discoveries加入其认证服务提供商(CSP)计划，成为最新成员。作为认证服务提供商，Single Cell Discoveries将扩大Parse单细胞技术的获取渠道，并通过其专注于单细胞科学的专业团队，为欧洲乃至全球的科研人员提供支持。

CSP计划于2024年推出，旨在将科研人员与经过严格筛选的合作伙伴对接，以外包各种规模的单细胞项目。该计划通过维持数据质量、可扩展性和服务的严格标准，帮助实验室自信地加速科研发现。

Single Cell Discoveries联合创始人兼首席执行官Mauro Muraro博士表示：“成为欧洲首个加入Parse认证服务提供商计划的服务机构，体现了我们对于在单细胞科学领域保持领先地位的承诺。通过与Parse合作以使用其可扩展的固定友好型技术，我们能够按现代研究需要的节奏交付高质量结果，无论是专注的试点项目还是图谱级研究。”

Parse Biosciences首席执行官兼联合创始人Alex Rosenberg表示：“扩展我们的CSP网络可确保科研人员可靠、就近获取一流的单细胞服务。随着Single Cell Discoveries加入该计划，科学家们将获得一个始终专注于单细胞研究的可信合作伙伴，同时辅以通过Parse技术实现的可扩展性和精确性。”

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，致力于加速人类健康和科学研究的发展。通过使研究人员能够以前所未有的规模和简便性进行单细胞测序，Parse的创新解决方案正在推动癌症治疗、组织修复、干细胞治疗等领域的突破。基于华盛顿大学开发的变革性技术，Parse Biosciences已筹集了超过1亿美元的资金，并被全球3000多个实验室使用。其不断扩展的产品组合包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、CRISPR Detect、Gene Select以及用于高级数据分析的Trailmaker。Parse Biosciences总部位于西雅图充满活力的南湖联合区，最近启用了一个占地34,000平方英尺的设施，其中配备了最先进的实验室，以支持其推动全球研究发展的使命。www.parsebiosciences.com

关于Single Cell Discoveries

Single Cell Discoveries是一家领先的合同研究组织(CRO)，专注于单细胞测序、空间转录组学和多组学应用。该公司总部位于荷兰乌得勒支，与全球生物制药组织和学术机构合作，共同加速药物发现与创新。凭借十多年的专业经验、超过1000个已完成的项目，以及对50多个物种的数百万个单细胞进行测序，Single Cell Discoveries能够精准地大规模提供高影响力的转录组学见解。通过利用最尖端的实验室设施、先进的测序平台和定制化的生物信息学支持，该公司将高通量自动化、快速周转时间与单细胞制备的卓越能力相结合，这些也是实现成功且可重复结果的三个关键要素。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。