Alerta de segurança cibernética: Geração Z lidera a lista de vítimas de ataques de phishing

SANTA CLARA (EUA) e ESTOCOLMO (Suécia)--(BUSINESS WIRE)--Em meio à crescente incerteza em torno da IA e ao aumento das violações de segurança cibernética, a Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO) – criadora das chaves de acesso mais seguras e fornecedora líder de chaves de segurança de autenticação de hardware – divulgou os resultados de sua pesquisa anual Global State of Authentication, bem a tempo para o Mês da Conscientização sobre Segurança Cibernética, celebrado em outubro.

Encomendada pela Yubico e conduzida pela Talker Research, a pesquisa reuniu insights de 18 mil pessoas adultas empregadas em nove países: Austrália, França, Alemanha, Índia, Japão, Singapura, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. A pesquisa explorou os hábitos de segurança cibernética delas, tanto no local de trabalho quanto na vida pessoal. Também examinou os perigos de práticas de segurança fracas e avaliou as crescentes preocupações em torno de tecnologias emergentes, como Inteligência Artificial (IA), e suas implicações para a segurança organizacional e individual.

“Nossa pesquisa revelou uma desconexão. As pessoas são complacentes em relação à segurança de suas próprias contas online, e as organizações parecem lentas para adotar as práticas de segurança recomendadas”, disse Ronnie Manning, diretor de defesa da marca da Yubico. “Não é surpreendente que o phishing continue sendo uma das maneiras mais fáceis para os hackers invadirem – e, de fato, 44% das pessoas entrevistadas disseram ter interagido com uma mensagem de phishing no último ano. Para reduzir essa brecha, uma autenticação forte e resistente a phishing, educação e ação devem andar de mãos dadas.”

A pesquisa mostrou uma desconexão crescente entre como a segurança é percebida e quais são os hábitos reais de segurança cibernética, particularmente em relação ao uso de senhas e MFA. Ao mesmo tempo, a preocupação com ameaças impulsionadas pela IA está aumentando de forma drástica, e a confiança em métodos de autenticação baseados em hardware, como chaves de segurança e senhas, está aumentando constantemente, principalmente no Reino Unido e nos EUA.

As principais conclusões incluem:

44% das pessoas admitiram ter interagido com uma mensagem de phishing no último ano, um indicador alarmante da vulnerabilidade contínua a ataques de engenharia social. A Geração Z se destaca como o grupo demográfico mais suscetível ao phishing, com 62% relatando alguma interação (ou seja, clicar em um link, abrir um anexo etc.) com um golpe de phishing no último ano, significativamente maior do que outras faixas etárias.

70% acreditam que as tentativas de phishing se tornaram mais bem-sucedidas devido ao uso da IA, e 78% acreditam que elas se tornaram mais sofisticadas.

Na verdade, quando mostrados um e-mail de phishing, 54% acreditaram que era uma mensagem autêntica escrita por um humano ou não tinham certeza. Curiosamente, a idade não pareceu influenciar a conscientização, pois não houve diferenças significativas entre as gerações na capacidade de reconhecer corretamente a tentativa de phishing (Geração Z 45%, millennials 47%, Geração X e baby boomers, ambos 46%), destacando o fato de que nenhum grupo está isento da necessidade de cuidado extra na era da IA.

Apenas 48% das pessoas entrevistadas disseram que sua empresa usa MFA em todos os aplicativos e serviços, e 40% relataram nunca ter recebido formação em segurança cibernética de seu empregador.

Apesar da baixa confiança em nomes de usuário e senhas (apenas 26% os consideram os mais seguros), eles continuam sendo o método de autenticação mais comum: usados por 56% para contas de trabalho e 60% para contas pessoais.

29% das pessoas entrevistadas ainda não têm MFA configurado para suas contas de e-mail pessoais, embora as utilizem para fazer login em seus ativos online mais críticos, incluindo: Contas de mídia social (47%) Serviços bancários (41%) Operadoras de telefonia móvel (34%)



Quando comparada com a pesquisa Global State of Authentication da Yubico do ano passado, a edição de 2025 revela mudanças significativas ano a ano no comportamento e nas percepções dos usuários nos principais mercados.

Na França, um dos avanços mais notáveis foi o aumento acentuado na adoção da autenticação multifatorial (MFA) para contas pessoais. O uso pulou de 29% em 2024 para 71% em 2025, marcando um incremento de 42 pontos percentuais. Isso sugere uma grande melhoria nas práticas de segurança cibernética pessoal entre os usuários franceses e uma aceitação crescente de métodos de login mais seguros.

A IA surgiu como uma área de preocupação crescente no mundo todo, com aumentos significativos na apreensão sobre seu potencial de comprometer a segurança de contas pessoais e comerciais. Japão: 31% preocupados em 2024 contra 74% em 2025 (aumento de 43 pontos percentuais). Suécia: 37% preocupados em 2024 contra 68% em 2025 (aumento de 31 pontos percentuais). Reino Unido: 61% preocupados em 2024 contra 81% em 2025 (aumento de 20 pontos percentuais). EUA: 61% preocupados em 2024 contra 77% em 2025 (aumento de 16 pontos percentuais).

Enquanto isso, a confiança nos métodos avançados de autenticação está crescendo, particularmente no uso de chaves de segurança de hardware e senhas vinculadas a dispositivos. No Reino Unido, 37% das pessoas entrevistadas agora acreditam que essas ferramentas são os métodos de autenticação mais seguros, contra 17% em 2024 (um aumento de 20 pontos percentuais). Os EUA refletiram um crescimento semelhante, com 34% identificando as chaves de segurança de hardware/senhas como a opção mais segura, um incremento de 18% em relação ao ano passado (aumento de 16 pontos percentuais).



“À medida que as ameaças cibernéticas se tornam mais sofisticadas, a boa notícia é que a pesquisa mostra que métodos de autenticação mais fortes e seguros, como chaves de acesso vinculadas a dispositivos, como as do YubiKey, estão ganhando força no mundo inteiro”, afirmou Manning. “Tanto pessoas quanto organizações têm o poder de se proteger adotando essas soluções resistentes a phishing hoje. A MFA moderna claramente não é mais apenas um ‘extra’ e rapidamente se tornou essencial para manter a segurança em nosso cenário digital em rápida mudança.”

Para explorar os resultados completos da pesquisa e descobrir recomendações práticas, baixe a visão geral detalhada do relatório aqui, confira o infográfico aqui e leia nosso posto detalhado no blog aqui. Para mais informações sobre a Yubico e suas soluções de segurança, acesse www.yubico. com

Sobre a Yubico

A Yubico (Nasdaq Stockholm: YUBICO) é uma empresa moderna de segurança cibernética cuja missão é tornar a internet mais segura para todo mundo. Como inventora do YubiKey, estabelecemos o padrão ouro para a autenticação moderna resistente a phishing e apoiada por hardware, impedindo a invasão de contas e simplificando o login seguro.

Desde 2007, ajudamos a moldar os padrões globais de autenticação, cocriamos o FIDO2, WebAuthn e FIDO U2F, e introduzimos a senha original. Hoje, nossa tecnologia de senha protege pessoas e organizações em mais de 160 países, transformando a forma como a identidade digital é protegida, desde o cadastro até a recuperação de contas.

Com a confiança das marcas, governos e instituições mais preocupados com a segurança do mundo, as YubiKeys funcionam imediatamente com centenas de aplicativos e serviços, oferecendo acesso rápido e sem senha, sem atritos ou compromissos.

Acreditamos que uma segurança forte nunca deve estar fora do alcance. Por meio de nossa iniciativa filantrópica “Secure it Forward”, doamos YubiKeys para organizações sem fins lucrativos que apoiam comunidades em risco.

Com sede dupla em Estocolmo (Suécia) e em Santa Clara (EUA), a Yubico tem orgulho de ser reconhecida como uma das 100 empresas mais influentes pela revista TIME e uma das empresas mais inovadoras da Fast Company. Saiba mais em www.yubico.com.

*Esta pesquisa entrevistou 2 mil pessoas adultas empregadas em cada um dos seguintes países: Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Índia, Japão, Singapura, França, Alemanha e Suécia. Esta pesquisa aleatória com dupla confirmação foi conduzida pela empresa de pesquisa de mercado Talker Research, cujos integrantes da equipe são membros da Market Research Society (MRS) e da European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR), e foi realizada entre 15 e 27 de agosto de 2025.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.