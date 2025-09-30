Andersen Consulting augmente ses capacités à l’île Maurice et aux Seychelles

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses capacités grâce à un accord de collaboration avec Perigeum Capital Ltd, une société de conseil en finance d’entreprise de premier plan dont le siège social est à l’île Maurice et qui possède un bureau aux Seychelles.

Perigeum Capital propose une gamme complète de services professionnels, notamment le conseil en finance d’entreprise, les solutions de marchés de capitaux, les fusions-acquisitions, l’évaluation, le conseil en informatique, la conformité, la gouvernance d’entreprise et le conseil ESG. Forte de son expérience des environnements réglementaires locaux, régionaux et internationaux, la Société accompagne les entreprises tout au long de leur parcours de croissance et de transformation. Ses compétences sont encore renforcées par une expertise technologique de pointe, notamment en IA, en cybersécurité, en données et en analyse, d’où la profondeur et la résilience de ses services de conseil. Cette approche intégrée fait de Perigeum Capital un interlocuteur exceptionnel et fiable en matière de solutions complètes de conseil et de technologie.

« Collaborer avec Andersen Consulting nous permet d’offrir à nos clients une perspective réellement mondiale tout en conservant la qualité de service et la connaissance du marché qui caractérisent Perigeum Capital », a déclaré Shamin A. Sookia, directeur général de Perigeum Capital. « Cette collaboration ouvrira de nouvelles possibilités à nos clients qui souhaitent accéder aux capitaux internationaux, réaliser des transactions stratégiques ou étendre leur présence mondiale. »

« À l’heure où nous continuons d’étendre la portée de notre plateforme mondiale, Perigeum Capital ajoute de précieuses compétences en matière de finance d’entreprise, de conformité et de conseil, notamment sur les marchés émergents », a déclaré Mark L. Vorsatz, PDG mondial d’Andersen. « Leur approche entrepreneuriale, leur expertise réglementaire et leurs compétences professionnelles contribuent à notre objectif primordial : fournir des services transfrontaliers fluides à nos clients du monde entier. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international proposant une gamme complète de services couvrant la stratégie d’entreprise, les affaires, les technologies et la transformation des activités par l’IA, ainsi que des solutions en capital humain. Andersen Consulting, qui fait partie du modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offre une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d’évaluation, de mobilité mondiale et d’expertise consultative sur une plateforme internationale. Comptant plus de 44 000 professionnels dans le monde, Andersen Consulting est présent sur plus de 600 sites via ses cabinets membres et collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui propose des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et collaborateurs dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.