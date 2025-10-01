MidOcean Energy van EIG neemt belang in LNG Canada over van PETRONAS

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy ('MidOcean'), een bedrijf voor vloeibaar aardgas (LNG), opgericht en beheerd door EIG, een toonaangevende institutionele investeerder in de wereldwijde energie- en infrastructuursector, heeft vandaag aangekondigd dat het definitieve overeenkomsten heeft gesloten voor de overname van een belang van 20% in de belangrijkste entiteiten van PETRONAS in Canada.

De transactie omvat een belang van 20% in de North Montney Upstream Joint Venture ('NMJV'), die de upstream-investering van PETRONAS in Canada bezit, en een belang van 20% in de North Montney LNG Limited Partnership ('NMLLP'), die het 25%-deelnemingsbelang van PETRONAS in het LNG Canada-project bezit.

LNG Canada is het eerste LNG-exportproject van Canada en vertegenwoordigt een strategisch belangrijke ontwikkeling voor de levering van LNG aan Azië tegen concurrerende leveringskosten. LNG Canada heeft eerder dit jaar zijn eerste LNG-lading verscheept.

De NMJV is een samenwerkingsverband dat meer dan 800.000 bruto acres (bijna 325.000 bruto hectare) aan minerale rechten bezit, met 53 biljoen kubieke voet (ca. 1,5 biljoen kubieke meter) aan reserves en voorwaardelijke hulpbronnen.

Na afronding van de transactie zal MidOcean een positie bekleden in de geïntegreerde waardeketen, van de upstream ontwikkeling van hulpbronnen in North Montney tot de downstream liquefactie en export via LNG Canada via zijn deelname in NMLLP. Door deze samenwerking met PETRONAS kan MidOcean een bijbehorend LNG-volume van 0,7 MTPA veiligstellen, met groeipotentieel via LNG Canada Fase 2.

R. Blair Thomas, voorzitter van MidOcean en CEO van EIG, stelde: "Deze transactie markeert een belangrijke mijlpaal in de groei van MidOcean. We zijn er trots op om samen met PETRONAS te werken aan de levering van betrouwbare, goedkope LNG aan wereldwijde markten. Onze deelname versterkt de portfolio van MidOcean verder, zorgt voor een zinvolle LNG-afname en versterkt onze toewijding aan het opbouwen van een gediversifieerde en veerkrachtige LNG-activiteit voor de komende decennia."

De la Rey Venter, CEO van MidOcean, verklaarde: "We zijn verheugd deze langdurige samenwerking aan te gaan met PETRONAS, een leider in de LNG-industrie en een bedrijf dat we respecteren. Deze investering weerspiegelt duidelijk ons vertrouwen in de toekomst van LNG en de rol ervan op de lange termijn om wereldwijde energiezekerheid te leveren en een praktische en betaalbare energietransitie te ondersteunen."

De transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2025 worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuringen door de toezichthouders.

RBC Capital Markets trad op als financieel adviseur van MidOcean en Latham & Watkins als juridisch adviseur.

Over EIG

EIG is een toonaangevende institutionele investeerder in de wereldwijde energie- en infrastructuursector met een beheerd vermogen van $ 23,8 miljard per 30 juni 2025. EIG is gespecialiseerd in particuliere investeringen in energie en energiegerelateerde infrastructuur wereldwijd. Gedurende zijn 42-jarige bestaan heeft EIG $ 51,3 miljard geïnvesteerd in de energiesector via 420 projecten of bedrijven in 44 landen op zes continenten. Tot de klanten van EIG behoren veel van de toonaangevende pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, stichtingen en staatsinvesteringsfondsen in de VS, Azië en Europa. EIG heeft zijn hoofdkantoor in Washington D.C. en kantoren in Houston, Londen, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong en Seoul.

Over MidOcean Energy

MidOcean Energy, een LNG-bedrijf opgericht en beheerd door EIG, streeft naar een gediversifieerde, veerkrachtige, kosten- en CO2-concurrerende wereldwijde LNG-portfolio. Het weerspiegelt EIG's geloof in LNG als een cruciaal element van een koolstofarm, competitief en veiliger wereldwijd energiesysteem. MidOcean Energy heeft diverse LNG-belangen, waaronder Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG en Peru LNG. Het bedrijf wordt geleid door De la Rey Venter, een veteraan in de sector met 27 jaar ervaring en diverse senior managementfuncties, waaronder wereldwijd hoofd LNG bij Shell Plc.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van MidOcean Energy op www.midoceanenergy.com of de website van EIG op www.eigpartners.com.

