L&T Technology Services remporte un contrat pluriannuel de 100 millions de dollars auprès d’un fabricant américain d’équipements industriels

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), leader mondial des services de conseil en IA, numérique et ER&D, a annoncé aujourd’hui une étape importante dans son segment Durabilité avec la signature d’un accord pluriannuel de 100 millions de dollars avec un fabricant américain d’équipements industriels destiné à la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

Selon les termes de l’accord, LTTS soutiendra les initiatives du client dans les domaines du développement de nouveaux produits, de l’ingénierie de maintenance, de l’ingénierie de la valeur et de l’automatisation des plateformes, en s’appuyant sur son expertise approfondie en matière d’IA, de vision par ordinateur et de technologies d’automatisation de nouvelle génération. LTTS mettra également en place un centre d’excellence (CoE) afin d’aider le client à accélérer l’innovation, à simplifier les plateformes, à développer l’ingénierie des applications et à opérer la transition vers un avenir plus numérique et axé sur l’IA.

Amit Chadha, président-directeur général de L&T Technology Services , déclare : « Nous apprécions profondément la confiance que notre client nous accorde et nous nous engageons à renforcer encore cette relation à mesure que nous avançons dans ce programme de transformation. Cet engagement souligne l’expertise de LTTS dans l’exploitation de l’innovation basée sur l’IA pour relever les défis techniques complexes dans les secteurs à forte croissance. En tirant parti de nos capacités en matière d’IA, d’automatisation et d’ingénierie de produits, nous donnons à notre client les moyens d’accroître encore sa part de marché et de rester à la pointe du progrès. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) est un leader mondial dans le domaine des services de conseil en IA, numérique et ER&D. Filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro (L&T), nous offrons des services de conception, de développement, de test et de maintenance pour tous les produits et processus.

Détermination. Agilité. Innovation. Voilà comment nous stimulons la croissance dans les segments mobilité, durabilité et technologie. Nous comptons parmi nos clients 69 entreprises du Fortune 500 et 57 entreprises d'ingénierie et de R&D de premier plan dans les domaines des produits industriels, des appareils médicaux, des transports, des télécoms, de la haute technologie et des industries de transformation. Basée en Inde, l'entreprise emploie plus de 23 600 personnes dans 23 centres de conception mondiaux, 30 bureaux de vente mondiaux et 105 laboratoires d'innovation, au 30 juin 2025.

Pour de plus amples renseignements à propos de L&T Technology Services, rendez-vous sur www.LTTS.com.

