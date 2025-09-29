Murex anuncia un acuerdo de colaboración estratégico, plurianual y global con AWS para acelerar su ambicioso programa de servicios gestionados

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Murex, líder mundial en soluciones tecnológicas financieras para empresas, utilizadas por agentes de los mercados de capital tanto del lado vendedor como del comprador, y Amazon Web Services, Inc. (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), acaban de anunciar la firma de un acuerdo de colaboración estratégica plurianual que amplía la larga alianza existente entre ambas organizaciones.

Este acuerdo es el resultado de meses de intensa colaboración técnica entre ambas compañías y permite a Murex escalar aún más su plataforma MX.3 dentro de un conjunto de servicios gestionados impulsados por AWS. Las instituciones financieras pueden acceder ahora a una cobertura funcional inigualable, además de aprovecharlos más altos estándares de seguridad, excelencia operativa en el servicio y la capacidad de cumplir con los cambiantes requisitos normativos.

