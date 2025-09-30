Tula Technology gibt Entwicklungsvereinbarungen für globale und regionale Automobilanwendungen bekannt

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Tula Technology, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Antriebseffizienz und Entwickler von Dynamic Motor Drive® (DMD), hat zwei Absichtserklärungen (Memoranda of Understanding, MoU) unterzeichnet, eine mit einem globalen Tier-1-Automobilzulieferer und eine mit einem chinesischen OEM.

In Zusammenarbeit mit dem globalen Tier-1-Zulieferer wurde die Softwareintegration von DMD abgeschlossen, und derzeit werden Tests auf dem eDrive-Prüfstand durchgeführt. Bislang wurde DMD getestet, um einen Fahrzyklusvorteil von mehr als 0,5 % für diese IPM+SiC-Plattform zu erzielen, die die effizienteste und anspruchsvollste Anwendung darstellt, die es zu verbessern gilt. Für später in diesem Jahr sind gemeinsam mit dem OEM Winterfahrzeugtests geplant. Sollten die Ziele erreicht werden, könnte DMD in diese Anwendung für einen Produktionsstart im Jahr 2027 (SOP) aufgenommen werden.

Die Aktivitäten in China nehmen zu, wo Tula eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um noch in diesem Jahr ein Projekt mit einem chinesischen OEM zu starten, ebenfalls auf einer IPM+SiC-Plattform, mit dem Ziel, 2027 die Serienproduktion aufzunehmen. Tula geht davon aus, dass im vierten Quartal dieses Jahres drei weitere Projekte mit zwei weiteren OEMs und einem Tier-1-Zulieferer bestätigt werden. Simulationen mit Kunden haben gezeigt, dass DMD Fahrzyklusvorteile von 0,4 % bis zu über 2 % erzielen kann, wobei die größten Gewinne bei verteilten Antrieben (Doppelmotoren an der Primärachse) und zweiachsigen Anwendungen zu verzeichnen sind. Die weitere gemeinsame Kundenentwicklung wird das gesamte Anwendungsspektrum umfassen.

„Diese Vereinbarungen stellen einen bedeutenden Fortschritt bei der Umsetzung von DMD in der Produktion dar“, erklärte John Fuerst, CEO von Tula Technology. „Weltweit verlangt die Branche nach Lösungen mit höchster Effizienz, die DMD mit proprietärer Software, die keine Hardware-Modifikationen erfordert, weiter verbessern wird.“

Nächste Woche, vom 6. bis 8. Oktober, wird Tula am 34. Aachen Colloquium in Deutschland teilnehmen und ein mit DMD ausgestattetes Tesla Model 3 vorstellen, das mit einem von Tula entwickelten EESM+SiC eDrive ausgestattet ist. In dieser Konfiguration bietet DMD einen Vorteil von bis zu 1 %.

Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen Tula Technology bietet innovative, preisgekrönte Software-Steuerungen zur Optimierung der Antriebseffizienz und der Emissionen im gesamten Mobilitätsspektrum, einschließlich Elektro-, Hybrid-, Benzin-, Diesel- und alternativ betriebener Fahrzeuge. Tulas Innovationskultur hat zu bahnbrechenden Technologien und einem soliden globalen Patentportfolio von mehr als 400 erteilten und angemeldeten Patenten geführt. Tula Technology, ein Privatunternehmen, wird von Sequoia Capital, Sigma Partners, Khosla Ventures, GM Ventures, BorgWarner und Franklin Templeton unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tulatech.com.

