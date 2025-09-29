Visa annuncia la disponibilità generale di VCS Hub; introduce una nuova era di innovazione nei pagamenti commerciali basati sull'IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa Inc. (NYSE: V), un leader globale nei pagamenti digitali, oggi ha annunciato la disponibilità generale del Visa Commercial Solutions (VCS) Hub, una piattaforma innovativa che ridefinisce il futuro dei pagamenti commerciali per emittenti e fintech di tutto il mondo.

Il VCS Hub rappresenta un rivoluzionario salto in avanti, progettato per fornire un'esperienza più facile e intelligente per tutti gli utenti. Mentre continua l'espansione, il VCS Hub incorporerà anche funzionalità di IA di nuova generazione, offrendo infine agli emittenti la capacità di sbloccare una piattaforma unificata e intelligente che trasforma la complessità in semplicità.

