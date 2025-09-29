CARFAX Canada et ISB Global Services unissent leurs forces pour étendre l’Analyse de NIV aux principaux assureurs canadiens

LONDON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--ISB Global Services et CARFAX Canada offrent maintenant le service d’Analyse de NIV aux principaux fournisseurs d’assurance automobile du pays. Alimentée par la source la plus fiable et la plus complète de données sur l’historique de véhicules, l’Analyse de NIV de CARFAX Canada fournit aux assureurs des informations essentielles, telles que les signalements relatifs à l’historique, la détection de la fraude et les données d’évaluation.

ISB Global Services offre actuellement à sa clientèle canadienne les Rapports d’historique de véhicule et de droits de rétention de CARFAX Canada. Avec l’intégration de l’Analyse de NIV de CARFAX Canada aux solutions d’ISB Global Services, les assureurs, acheteurs de véhicules d’occasion et propriétaires de véhicules pourront détecter plus rapidement les fraudes potentielles liées au NIV et ainsi profiter d’une protection maximale.

« Grâce à notre partenariat avec CARFAX Canada, nous sommes en mesure de mieux soutenir les unités spéciales d’enquête et les souscripteurs en exploitant le plein potentiel de l’innovation fondée sur les données. Ensemble, nous mettons à leur disposition des outils qui contribuent à réduire la fraude, à améliorer la précision de la souscription et à aider les assureurs à protéger leurs portefeuilles », précise Shane Thomas-Lovric, directeur de la gestion des fournisseurs et des contrats chez ISB Global Services.

« Chez CARFAX Canada, nous nous engageons à offrir à nos partenaires les meilleures solutions basées sur les données afin de réduire l’impact de la fraude au NIV, et ce, partout au Canada », ajoute Shawn Vording, président de CARFAX Canada. « Ce partenariat avec ISB Global permet à un plus grand nombre d’assureurs d’accéder directement à l’Analyse de NIV, leur donnant ainsi les moyens de rester à l’avant-garde de la lutte contre la fraude. »

L’Analyse de NIV de CARFAX Canada fournit aux assureurs automobiles des données actualisées, ce qui facilite la prise de décision à chaque étape du cycle de vie de la police et apporte une protection renforcée contre les risques de fraude au NIV.

À propos d’ISB Global Services

ISB Global Services est un fournisseur de confiance proposant une variété de services d’information essentiels. L’entreprise se spécialise dans la fourniture de vérifications d’antécédents de haute précision, de systèmes de qualification des conducteurs, de programmes de sécurité pour la chaîne d’approvisionnement, de technologies d’assurance (Insurtech), de documents liés à l’assurance ainsi que de services d’enquête spécifiques au secteur de l’assurance, destinés aux petites, moyennes et grandes institutions.

À propos de CARFAX Canada

CARFAX Canada, une division de S&P Global (NYSE: SPGI), est la principale source d’information sur l’automobile au Canada, fournissant des solutions d’historique, d’évaluation et d’entretien de véhicules. S’appuyant sur des milliards d’enregistrements de données provenant de milliers de sources, ses produits aident les acheteurs et les vendeurs de véhicules d’occasion à prendre des décisions éclairées. CARFAX Canada se consacre à la transparence et est reconnue pour fournir des renseignements fiables sur l’historique et l’évaluation des véhicules aux concessionnaires, aux constructeurs automobiles, aux consommateurs, aux ateliers de services automobiles, aux ventes aux enchères majeures, aux gouvernements, aux fournisseurs d’assurance et aux services de police.

