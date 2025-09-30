Visa宣布VCS Hub全面上市，開啟AI賦能商業支付創新新紀元

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位支付領域的全球領導者Visa Inc. (NYSE: V) 今日宣布，Visa Commercial Solutions (VCS) Hub全面上市。這個突破性平台將重新定義全球發卡機構和金融科技公司商業支付的未來。

VCS Hub代表著一次變革性的飛躍，旨在為所有使用者提供更智慧、更無縫的體驗。 VCS Hub將持續擴展並融入新一代AI功能，最終讓發卡機構能夠建構一個統一的智慧平台，化繁為簡。

為未來創新者打造的平台

在成功試點之後，VCS Hub現已全面上市，使發卡機構和金融科技公司能夠透過自動化和無縫整合，提供強大的商業支付和嵌入式金融體驗。對於現有使用者，該平台提供端對端的應付帳款解決方案，支援全額發票和供應商付款，以及靈活的臨時付款，以高效管理業務需求。在嵌入式支付方面，無縫整合到會計解決方案是一項核心功能，使企業能夠更輕鬆、更安全地管理付款，進而專注於其他重要的業務重點。

VCS Hub將持續擴展並增強其他商業支付解決方案和功能。生成式人工智慧將作為其核心，改變業務運作方式。主要增強功能包括：

AI驅動的應付帳款： 透過生成式人工智慧驅動的工作流程實現應付帳款自動化，這些工作流程可預測業務需求、最佳化現金流並減少人工瓶頸。

透過生成式人工智慧驅動的工作流程實現應付帳款自動化，這些工作流程可預測業務需求、最佳化現金流並減少人工瓶頸。 嵌入式支付： 利用Visa的開放API和智慧編排，將支付功能整合到會計、ERP或自訂工作流程等業務應用程式中。

利用Visa的開放API和智慧編排，將支付功能整合到會計、ERP或自訂工作流程等業務應用程式中。 報告與洞察： 利用進階分析和生成式人工智慧即時獲取可行洞察，預測趨勢並制定更明智的業務決策。

利用進階分析和生成式人工智慧即時獲取可行洞察，預測趨勢並制定更明智的業務決策。 個人化體驗：使用者體驗可由AI定制，提供建議、提醒和後續步驟，進而推動成長和效率。

推動創新

VCS Hub不僅是一個平台體驗，更體現了Visa致力於普及尖端商業支付技術的承諾。透過將分散的系統整合為一個由AI驅動的生態系統，Visa賦能發卡機構和金融科技公司，協助其突破傳統限制，為客戶提供真正差異化的價值。

Visa商業解決方案資深副總裁暨全球產品主管Gloria Colgan表示：「Visa不僅在推動商業支付的現代化，也在重塑商業支付本身。VCS Hub以生成式人工智慧為核心，為合作夥伴提供能夠為客戶帶來驚喜的工具，開拓新的收入來源，並塑造貨幣流動的未來。」

準備好體驗未來了嗎？

Visa現已開始接受新的發卡機構和金融科技公司的諮詢。立即聯絡您的Visa代表，瞭解VCS Hub將如何助力您的業務轉型。

