Amazfit renforce son équipe d’athlètes HYROX en accueillant des champions du monde et des talents émergents

Amazfit, marque mondiale d'appareils portables intelligents appartenant à Zepp Health (NYSE : ZEPP) et partenaire officiel de HYROX pour le chronométrage et les appareils portables, annonce l'élargissement de son équipe d'athlètes HYROX. Hunter McIntyre (États-Unis) revient pour une nouvelle saison, et quatre athlètes d'exception rejoignent l'équipe : Rich Ryan (États-Unis), Joanna Wietrzyk (Australie), Emilie Dahmen (Pays-Bas) et Linda Meier (Allemagne).

Cette sélection reflète l’engagement d’Amazfit à soutenir à la fois les champions confirmés et les talents émergents des courses de fitness fonctionnel, tout en intégrant directement les retours d’expérience des athlètes dans l’innovation de ses produits.

Hunter McIntyre — Figure emblématique de HYROX, Hunter est l’un des athlètes les plus dominants et influents de la discipline. Tenant de plusieurs titres et soutenu par une communauté de supporters fidèles, il repousse sans cesse ses limites en compétition comme en dehors, en animant des stages d'entraînement et des courses d'aventure en plein air. McIntyre a joué un rôle clé dans le développement des produits Amazfit et utilise la gamme robuste Amazfit T-Rex pour l’accompagner dans sa quête inlassable de podiums.

« Je suis heureux de rejoindre à nouveau l’équipe Amazfit pour plusieurs années encore. Leurs produits sont excellents ; l’équipe écoute mes suggestions et me fournit des données vraiment utiles pour optimiser mon entraînement. L’an dernier, à Chicago, nous sommes passés tout près. Cette année, je viens pour l’or. »

- Hunter McIntyre

Rich Ryan — Réputé pour son approche fondée sur les données et son influence en tant qu'entraîneur, Ryan se distingue à la fois comme compétiteur d’élite et pédagogue. L’un des hommes les plus rapides sur les parcours HYROX, il complète ses performances par des séminaires et un encadrement au sein de son entreprise de conditionnement physique, RMR. Sa quête constante de précision est parfaitement en phase avec les séries Amazfit Balance 2 et Helio, ce qui en fait un partenaire de confiance pour optimiser les performances des athlètes du monde entier.

« J’ai rejoint l’équipe Amazfit pour son engagement envers la modalité HYROX et l’entraînement hybride. Je suis convaincu que ce type de préparation et de compétition aide les athlètes à être plus sains et plus performants. Il est essentiel pour moi de m’associer à des partenaires qui partagent ces valeurs. Je suis également ravi de travailler avec l’équipe d’Amazfit, qui continue d’innover et affiche une réelle ambition dans ce domaine. »

- Rich Ryan

Joanna Wietrzyk — Révélation australienne, Wietrzyk a impressionné la communauté HYROX en décrochant la deuxième place à Chicago. Ancienne joueuse de tennis de haut niveau, elle s’impose rapidement comme une prétendante majeure, en individuel comme en duo. Elle portera l’Amazfit T-Rex 3 et apprécie sa collaboration étroite avec l’équipe de marketing sportif d’Amazfit ; elle est prête à faire progresser sa carrière tout en accroissant la visibilité internationale de la marque.

« Après une première saison exceptionnelle chez HYROX, je compte bien capitaliser sur cette dynamique et continuer à progresser cette année. Cela signifie dépasser mes précédentes performances et m’entourer d’équipes qui soutiennent ma manière de m’entraîner, de récupérer et de concourir. C’est exactement ce que fait Amazfit. Leur technologie m’aide à rester concentrée et constante grâce au suivi des indicateurs clés lors des entraînements intenses et à la surveillance de la récupération après les courses. Amazfit me fournit les bons outils pour m’entraîner de manière plus intelligente, rester équilibrée et continuer à progresser. C'est ce qui rend ce partenariat si enthousiasmant. »

- Joanna Wietrzyk

Emilie Dahmen — Parmi les révélations les plus prometteuses de la discipline, Dahmen s'est illustrée dès sa première saison en remportant deux courses HYROX et en terminant sixième aux championnats du monde. Encore au début de sa carrière, elle incarne la nouvelle génération de talents HYROX. Son utilisation des appareils portables Amazfit, en particulier Balance 2 et Helio Strap, en fait un choix naturel pour l’équipe alors qu’elle poursuit son ascension fulgurante.

« Je n’avais encore jamais utilisé de montre ni de données de performance ; atteindre l’élite 15 de HYROX sans cela était déjà une belle performance. Mon partenariat avec Amazfit m’apporte désormais les outils nécessaires pour m’entraîner plus intelligemment, optimiser ma récupération et concourir au plus haut niveau. Leur technologie me permet de libérer davantage de potentiel, et j’espère inspirer d’autres personnes à découvrir à quel point un entraînement fondé sur les données peut être puissant. »

- Emilie Dahmen

Linda Meier — Championne du monde HYROX en titre, Meier a signé à Chicago une performance déterminante qui lui a permis de conserver sa couronne. Déjà très respectée dans le milieu, sa régularité et son professionnalisme en font une ambassadrice de premier plan. Elle s’appuie sur le bracelet Amazfit Helio Strap et la montre Amazfit T-Rex 3 pour bénéficier d’analyses avancées de ses données, l’aidant à trouver le juste équilibre entre performance et récupération au plus haut niveau.

« Avec Amazfit à mes côtés, j’allie mon état d’esprit de championne du monde à une technologie intelligente, la preuve qu’avec les bons outils, chacun peut repousser ses limites. »

- Linda Meier

« Notre partenariat avec HYROX a pour but d’aider les athlètes à optimiser chaque instant — entraînement, performance et récupération », a déclaré Scott Shepley, responsable du marketing mondial chez Amazfit. « En nous associant à une équipe qui réunit des champions du monde et des talents émergents, nous confortons la place d’Amazfit en tant que partenaire de référence pour les athlètes qui s’appuient sur les données pour atteindre leurs objectifs. »

Membres de l’équipe Amazfit, ces athlètes participeront aux tests de produits, à la création de contenu et à l’animation de la communauté, afin qu’Amazfit continue de proposer des outils de pointe répondant aux exigences en constante évolution des athlètes de fitness fonctionnel.

Athlètes et fans peuvent découvrir l’ensemble de la gamme d’appareils portables intelligents Amazfit — notamment les séries T-Rex, Balance 2, Active 2 et le bracelet Helio Strap — sur www.amazfit.com, et suivre le parcours HYROX de la marque tout au long de la saison 2025/2026.

