Amazfit expande grupo de atletas da HYROX com campeões mundiais e estrelas em ascensão

MILPITAS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, marca líder mundial de dispositivos vestíveis inteligentes da Zepp Health (NYSE: ZEPP), e parceiro oficial de cronometragem e dispositivos vestíveis da HYROX, anunciou hoje a expansão de seu grupo de atletas HYROX, com a Hunter McIntyre (EUA), retornando para mais uma temporada com quatro competidores de destaque se unindo à equipe: Rich Ryan (EUA), Joanna Wietrzyk (Austrália), Emilie Dahmen (Países Baixos) e Linda Meier (Alemanha).

Este grupo reflete o compromisso da Amazfit em apoiar tanto campeões comprovados como talentos emergentes em corridas de condicionamento físico funcional, enquanto integra as respostas dos atletas diretamente na inovação do produto.

Hunter McIntyre – Considerado amplamente o rosto da HYROX, McIntyre continua sendo um dos atletas mais dominantes e influentes do esporte. Campeão múltiplo com uma base de fãs leais, ele continua desafiando os limites nas competições e mais além, ao liderar campos de treinamento e corridas de aventura ao ar livre. McIntyre tem sido essencial em desenvolver produtos da Amazfit, contando com a robusta série Amazfit T-Rex para continuar sua busca incessante por pódios.

"Estou empolgado para retornar à Equipe Amazfit por mais alguns anos. Os produtos são ótimos, eles me ouvem quando tenho sugestões e sinto que estou obtendo informações práticas que ajudam a impulsionar meu treino. Quase conseguimos no ano passado em Chicago, e este ano estou aqui pela medalha de ouro."

- Hunter McIntyre

Rich Ryan – Conhecido por seu enfoque baseado em dados e influência como treinador, Ryan traz consigo um impacto duplo como competidor de elite e educador. Um dos homens mais rápidos no circuito HYROX, ele concilia suas conquistas como atleta com seminários e treinamento através de sua empresa de treinamento RMR. A profunda demanda de Ryan por precisão se alinha perfeitamente com as séries Balance 2 e Helio, que o torna um parceiro confiável no avanço de métricas de desempenho para atletas em todos os lugares.

"Entrei para a equipe Amazfit devido a seu compromisso com a HYROX e o treinamento híbrido. Acredito que o treinamento e a competição híbridos podem ajudar os atletas a se converterem em versões mais saudáveis ​​e eficazes de si mesmos, sendo muito importante para mim ter parceiros que compartilhem estes valores. Também estou entusiasmado em cooperar com a equipe da Amazfit, que continua impulsionando a inovação e demonstra verdadeira ambição neste setor."

- Rich Ryan

Joanna Wietrzyk – Como estrela em ascensão da Austrália, Wietrzyk surpreendeu a comunidade HYROX com um segundo lugar em Chicago. Ex-tenista competitiva, ela está emergindo com rapidez como uma das principais competidoras em modalidades solo e duplas. Wietrzyk, que usará o Amazfit T-Rex 3, valoriza sua estreita cooperação com a equipe de marketing esportivo da Amazfit, e está pronta para elevar sua carreira e a visibilidade da marca a nível mundial.

"Após uma primeira temporada incrível na HYROX, estou concentrada em criar um novo impulso e melhorar ainda mais meu desempenho este ano. Isto significa ir além do que já fiz e firmar parcerias com equipes que realmente apoiam o modo como treino, me recupero e compito. A Amazfit faz exatamente isso. A tecnologia deles me ajuda a manter a consistência e a intenção, seja ao rastrear métricas importantes durante sessões intensas ou monitorar a recuperação após a corrida. A Amazfit me dá as ferramentas certas para treinar de modo mais inteligente, manter o equilíbrio e continuar progredindo, sendo isto que torna essa parceria tão empolgante."

- Joanna Wietrzyk

Emilie Dahmen – Uma das estrelas em ascensão mais promissoras do esporte, Dahmen chamou a atenção ao vencer duas corridas da HYROX em sua temporada de estreia e terminar em sexto lugar no Campeonato Mundial. Ainda no início de sua carreira, ela representa a próxima geração de talentos da HYROX. A adesão de Dahmen aos dispositivos vestíveis da Amazfit, especificamente as séries Balance 2 e Helio Strap, faz dela uma escolha natural para a equipe, enquanto continua sua rápida ascensão.

"Eu não dependia de um relógio ou de dados de desempenho antes, e chegar ao HYROX Elite 15 sem eles já foi uma grande conquista. A parceria com a Amazfit agora me dá as ferramentas para treinar de modo mais inteligente, me recuperar melhor e realmente competir no mais alto nível. Sua tecnologia me ajuda a liberar ainda mais potencial, e espero inspirar outras pessoas a verem o quão poderoso pode ser o treinamento inteligente."

- Emilie Dahmen

Linda Meier – Atual campeã mundial da HYROX, Meier teve um desempenho marcante em Chicago para garantir seu título. Já sendo uma competidora respeitada, sua consistência e profissionalismo a tornam uma embaixadora inestimável. Meier conta com o Amazfit Helio Strap e o Amazfit T-Rex 3 para obter informações avançadas de dados, que a ajudam a equilibrar o desempenho e a recuperação no mais alto nível.

"Com a Amazfit a meu lado, posso combinar meu espírito de campeã mundial com tecnologia inteligente, mostrando que qualquer um pode ir além de seus limites com as ferramentas certas."

- Linda Meier

“Nossa parceria com a HYROX visa ajudar atletas a maximizar cada momento de treinamento, desempenho e recuperação", disse Scott Shepley, Chefe de Marketing Global da Amazfit. "Ao incorporar um grupo que mescla campeões mundiais com novos talentos promissores, reforçamos o papel da Amazfit como parceira de desempenho preferida de atletas que confiam em dados para impulsionar suas metas."

Como parte da Team Amazfit, estes atletas irão contribuir com testes de produtos, narrativa de conteúdo e engajamento da comunidade, garantindo que a Amazfit continue fornecendo ferramentas de ponta que satisfaçam as crescentes demandas dos atletas de condicionamento físico funcional.

Atletas e fãs podem explorar a gama completa de dispositivos vestíveis inteligentes da Amazfit, incluindo as séries T-Rex, Balance 2, Active 2 e Helio Strap, em www.amazfit.com e acompanhar a jornada da marca HYROX ao longo da temporada 2025/26.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, marca global líder em dispositivos inteligentes com foco em saúde e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP ), uma empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

Oferecendo uma ampla seleção de relógios inteligentes e pulseiras inteligentes, o slogan da marca Amazfit, “Discover Amazing,” (Descubra o Extraordinário) incentiva as pessoas a superar barreiras, exceder as expectativas e encontrar alegria em cada momento. A Amazfit funciona com a plataforma de gestão de saúde proprietária da Zepp Health, que oferece informações e orientações práticas baseadas em nuvem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar os usuários a conquistar suas metas de bem-estar.

Reconhecidos por sua excelente qualidade de fabricação, os relógios inteligentes da Amazfit conquistaram muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award. Lançada em 2015, a Amazfit conta hoje com a aceitação de milhões de usuários, com produtos disponíveis em mais de 90 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

