Hoffmann Green signe un partenariat stratégique avec Donada et MRC Constructions, filiales du Groupe Angevin, acteur majeur du gros œuvre dans l’ouest de la France

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Donada et MRC Constructions, deux filiales du Groupe Angevin, entreprise familiale spécialisée dans le gros œuvre et acteur de référence dans l’ouest de la France.

Basé en Ille-et-Vilaine, le Groupe Angevin est un acteur historique du bâtiment dans l’Ouest et l’Île-de-France depuis près de 90 ans. Fondé en 1936 par Alexandre Angevin, cette entreprise familiale, aujourd’hui dirigée par la troisième génération, s’est imposée comme une référence régionale grâce à la qualité et à la diversité de ses réalisations : bâtiments industriels, équipements fonctionnels, génie civil, ouvrages d’art, habitat et énergies renouvelables.

La solidité du Groupe repose sur un réseau intégré de filiales qui lui permet de maîtriser l’ensemble de ses projets. Parmi elles, Donada, experte du gros œuvre, de la maçonnerie générale et du béton armé, et MRC Constructions, spécialisée dans la maçonnerie, le gros œuvre, le ravalement et la couverture, ont conclu un partenariat stratégique avec Hoffmann Green. Le Groupe Angevin s’appuie également sur de nombreuses autres entités spécialisées – Jaffré, Personnic, Lépine, Angevin Entreprise Générale, Angevin Île-de-France, Angevin Formation, Armor FTS, Morin Bâtiment et Huchet – qui contribuent à renforcer son expertise et son ancrage territorial.

Conscient des enjeux environnementaux liés à son activité, Groupe Angevin s’attache à maîtriser ses impacts et à conjuguer exigence de qualité et innovation. Dans cette démarche, il avait déjà testé avec succès les ciments 0% clinker Hoffmann Green sur plusieurs chantiers pilotes, afin de valider leur performance et leur applicabilité sur des projets réels. Fort de ces premiers succès, le Groupe Angevin formalise aujourd’hui ce partenariat stratégique, intégrant désormais les ciments 0% clinker sur un nombre plus large de chantiers.

Du fait de l’étendue des activités du Groupe Angevin, cet accord, qui comprend des engagements de volumes pluriannuels, s’inscrit pleinement dans la stratégie de diversification d’Hoffmann Green. Il vient consolider son ancrage territorial et accélérer le déploiement de ses solutions bas-carbone dans des segments clés du marché de la construction – bâtiments industriels, infrastructures liées aux énergies renouvelables et projets de gros œuvre – confirmant la forte dynamique d’adoption de ses ciments 0 % clinker depuis le début de l’année.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce partenariat stratégique avec le Groupe Angevin consolide notre présence dans l’Ouest de la France et confirme l’attractivité de nos solutions bas-carbone. Après plusieurs chantiers réussis avec nos ciments 0% clinker, nous sommes fiers d’accompagner un acteur reconnu pour l’excellence et la diversité de ses réalisations. »

Sébastien Angevin, Cogérant du Groupe Angevin, déclare : « Ce partenariat illustre notre volonté de construire autrement. En intégrant les ciments Hoffmann Green sur nos chantiers, nous faisons le choix de matériaux innovants, performants et respectueux de l’environnement, en ligne avec notre ambition de bâtir durablement pour les générations futures. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis. Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE GROUPE ANGEVIN

Basé en Ille-et-Vilaine, le Groupe Angevin est un acteur historique du bâtiment dans l’Ouest et en Île-de-France depuis près de 90 ans. Entreprise familiale, elle s’illustre par la qualité et la diversité de ses réalisations – bâtiments industriels, génie civil, ouvrages d’art, habitat et énergies renouvelables. Grâce à un réseau intégré de filiales telles que Donada et MRC Constructions, le Groupe maîtrise l’ensemble de ses projets tout en renforçant son expertise et son ancrage territorial. Innovant et engagé pour la durabilité, il adopte des solutions bas-carbone pour construire autrement et répondre aux enjeux environnementaux du secteur.