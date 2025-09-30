-

Fill Up Média s’associe à Adsquare pour réaliser des campagnes DOOH ultra-ciblées

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Fill Up Média (Paris:ALFUM), leader français de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant (code ISIN : FR001400AEM6 – mnémonique : ALFUM), annonce un partenariat stratégique avec Adsquare, acteur reconnu de l’adtech et des solutions de données mobiles.

Cette collaboration permet à Fill Up Média d’offrir à ses clients des campagnes DOOH encore plus pertinentes et performantes, grâce à l’exploitation de données d’audience enrichies et géolocalisées.

Grâce à ce partenariat, Fill Up Média peut désormais :

- Accéder à la librairie d'audiences Adsquare ;
- Exploiter des données sur les affinités de marques, les centres d’intérêts, le comportement des consommateurs et la géolocalisation ;
- Mesurer l’impact des campagnes via le Drive-to-Store, valorisant le trafic généré en points de vente et optimisant le retour sur investissement.

« Notre collaboration avec Adsquare nous permet d’allier la puissance de l’audience DOOH avec la précision des données mobiles, pour des campagnes optimisées et efficientes qui touchent la bonne cible, au bon moment, au bon endroit et avec le bon message », déclare Elodie ACERBIS, Directrice Marketing & Communication chez Fill Up Média.

Ce partenariat renforce ainsi l’engagement de Fill Up Média à fournir à ses annonceurs des solutions publicitaires innovantes, mesurables et contextuelles, offrant une efficacité comparable aux campagnes programmatiques.

À PROPOS DE FILL UP MÉDIA

Média de référence dans la publicité extérieure, Fill Up Média compte désormais 9 000 écrans implantés sur les distributeurs de carburant de 1 150 stations-service sur l’ensemble de l’Hexagone.

La Société a choisi ce moment d’attente pour proposer une communication innovante sur un support DOOH sonore unique, afin de capter l’attention et maximiser l’engagement des automobilistes. Avec une audience 100% mobile, la régie offre la possibilité aux marques de toucher entre 9 et 10 millions de conducteurs chaque semaine lors de leurs déplacements et à l’intérieur d’un parcours de consommation (shopping, loisirs, travail, vacances…).

En 2024, Fill Up Média a réalisé un chiffre d’affaires de 9,7 M€ et comptait 62 collaborateurs. En savoir plus sur www.fillupmedia.fr

Contacts

FILL UP MÉDIA
Relations investisseurs
investisseurs@fillupmedia.fr

NEWCAP
Thomas Grojean
Relations investisseurs
fillupmedia@newcap.eu
01 44 71 94 94

NEWCAP
Nicolas Merigeau / Elisa Play
Relations Médias
fillupmedia@newcap.eu
01 44 71 94 98

