Liberty Global gebruikt Vecima Automation Solutions voor netwerkvereenvoudiging en efficiëntie

  • Het Entra®Access Test Platform helpt Liberty Global om de convergentie van kabel-, glasvezel- en mobiele toegangsnetwerken en servicestromen te versnellen en te vereenvoudigen met behulp van geautomatiseerde softwaretools en tests
  • Liberty Global geeft prioriteit aan de migratie van handmatig testen naar geautomatiseerd testen om validatiecycli te optimaliseren en belangrijke tijd- en kostenbesparingen te realiseren

VICTORIA, Brits-Columbia--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX:VCM) heeft vandaag bekendgemaakt dat Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB en LBTYK), een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van geconvergeerde video, breedband en communicatie, zijn strategie voor netwerkinnovatie verder ontwikkelt door samen te werken met het Entra® Access Test Platform van Vecima.

