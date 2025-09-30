-

Visa宣布VCS Hub全面上市，开启AI赋能商业支付创新新纪元

该面向未来的平台为发卡机构和金融科技公司开启智能支付新纪元

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字支付领域的全球领导者Visa Inc. (NYSE: V) 今日宣布，Visa Commercial Solutions (VCS) Hub全面上市。这一突破性平台将重新定义全球发卡机构和金融科技公司商业支付的未来。

VCS Hub代表着一次变革性的飞跃，旨在为所有用户提供更智能、更无缝的体验。VCS Hub将持续扩展并融入新一代AI功能，最终让发卡机构能够构建一个统一的智能平台，化繁为简。

为未来创新者打造的平台

在成功试点之后，VCS Hub现已全面上市，使发卡机构和金融科技公司能够通过自动化和无缝集成，提供强大的商业支付和嵌入式金融体验。对于现有用户，该平台提供端到端的应付账款解决方案，支持全额发票和供应商付款，以及灵活的临时付款，以高效管理业务需求。在嵌入式支付方面，无缝集成到会计解决方案是一项核心功能，使企业能够更轻松、更安全地管理付款，从而专注于其他重要的业务重点。

VCS Hub将继续扩展并增强其他商业支付解决方案和功能。生成式人工智能将作为其核心，改变业务运作方式。主要增强功能包括：

  • AI驱动的应付账款：通过生成式人工智能驱动的工作流程实现应付账款自动化，这些工作流程可预测业务需求、优化现金流并减少人工瓶颈。
  • 嵌入式支付：利用Visa的开放API和智能编排，将支付功能集成到会计、ERP或自定义工作流程等业务应用程序中。
  • 报告和洞察：利用高级分析和生成式人工智能实时获取可行洞察，预测趋势并制定更明智的业务决策。
  • 个性化体验：用户体验可由AI定制，提供建议、提醒和后续步骤，从而推动增长和效率。

推动创新

VCS Hub不仅仅是一个平台体验，更体现了Visa致力于普及尖端商业支付技术的承诺。通过将分散的系统整合为一个由AI驱动的生态系统，Visa赋能发卡机构和金融科技公司，助力其突破传统限制，为客户提供真正差异化的价值。

Visa商业解决方案高级副总裁兼全球产品主管Gloria Colgan表示：“Visa不仅在推动商业支付的现代化，也在重塑商业支付本身。VCS Hub以生成式人工智能为核心，为合作伙伴提供能够为客户带来惊喜的工具，开拓新的收入来源，并塑造货币流动的未来。”

准备好体验未来了吗？

Visa现已开始接受新的发卡机构和金融科技公司的咨询。立即联系您的Visa代表，了解VCS Hub将如何助力您的业务转型。

关于Visa Inc.

Visa（纽约证券交易所证券代码：V）是全球领先的数字支付公司，为全球200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构和政府实体提供交易支持。我们以通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促使个人、企业和经济活动蓬勃发展为使命。我们相信，经济应包含每个人和每个地区，能够提升每个地区每个人的生活，并且认为提供支付渠道是未来货币流动的根本。要了解更多详情，请访问Visa.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

