-

YES riceve vari ordini per sistemi VeroTherme VeroFlexda un famoso produttore di memorie

original VeroTherm™ and VeroFlex™ Systems by YES. These systems will enable 3D stacking of memory and logic chips for high-performance AI accelerators, driven by large language model (LLM) applications.

VeroTherm™ and VeroFlex™ Systems by YES. These systems will enable 3D stacking of memory and logic chips for high-performance AI accelerators, driven by large language model (LLM) applications.

FREMONT, California--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems (YES), uno dei principali produttori di attrezzature di processo per il packaging avanzato di sistemi IA e HPC, oggi ha annunciato di aver ricevuto vari ordini per i sistemi di rifusione VeroTherm™ e VeroFlex™ da uno dei maggiori produttori di memorie. Questi sistemi consentiranno l’impilamento 3D di chip logici e di memoria per acceleratori IA altamente performanti, trainati da applicazioni basate su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

I sistemi di rifusione VeroTherm™ e VeroFlex™ sono stati progettati per offrire soluzioni capaci di realizzare strutture con microrisalti a scala inferiore ai 10 μm mediante processi di brasatura senza flussante e rifusione di massa in un ambiente a basso grado di vuoto, rispettivamente su wafer e pannelli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media:
Alex Chow
Achow@yes.tech

Industry:

Yield Engineering Systems

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)Italian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Referente per i media:
Alex Chow
Achow@yes.tech

More News From Yield Engineering Systems

Riassunto: YES riceve ordini per diversi sistemi VertaCure™ G3 dalla principale fonderia in Asia

FREMONT, California--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems (YES), fornitore leader di attrezzature di processo per applicazioni di semiconduttori per IA e HPC, ha annunciato oggi di aver ricevuto ordini per diversi sistemi di polimerizzazione VertaCure™ G3 da una delle principali fonderie in Asia. Questi sistemi serviranno a supportare processi di imballaggio avanzati per le soluzioni IA e HPC, garantendo processi fondamentali di polimerizzazione a basse temperature, ricottura e degassaggi...

Riassunto: YES consegna vari sistemi VertaCure LX

FREMONT, California--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems (YES), uno dei principali produttori di attrezzature di processo per applicazioni IA e HPC nel settore dei semiconduttori, oggi ha annunciato la consegna di vari sistemi di polimerizzazione VertaCure™ LX a una delle più importanti aziende taiwanesi nello sviluppo in outsourcing di soluzioni per assemblaggio e prova di dispositivi a semiconduttori (OSAT). Questi sistemi supporteranno processi di packaging avanzato per soluzioni HPE...

Riassunto: YES alla guida della produzione di attrezzature per semiconduttori in India

COIMBATORE, India--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems, Inc. (YES), leader mondiale nell'ambito delle soluzioni di attrezzature per ingegneria dei materiali e delle interfacce, è orgogliosa di annunciare la spedizione del primo strumento commerciale VeroTherm Formic Acid Reflow a un produttore leader mondiale di semiconduttori dal suo stabilimento di Sulur, a Coimbatore. Questo importante risultato rappresenta un momento decisivo per YES e per l'ecosistema in espansione dei semiconduttor...
Back to Newsroom