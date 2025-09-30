FREMONT, California--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems (YES), uno dei principali produttori di attrezzature di processo per il packaging avanzato di sistemi IA e HPC, oggi ha annunciato di aver ricevuto vari ordini per i sistemi di rifusione VeroTherm™ e VeroFlex™ da uno dei maggiori produttori di memorie. Questi sistemi consentiranno l’impilamento 3D di chip logici e di memoria per acceleratori IA altamente performanti, trainati da applicazioni basate su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

I sistemi di rifusione VeroTherm™ e VeroFlex™ sono stati progettati per offrire soluzioni capaci di realizzare strutture con microrisalti a scala inferiore ai 10 μm mediante processi di brasatura senza flussante e rifusione di massa in un ambiente a basso grado di vuoto, rispettivamente su wafer e pannelli.

