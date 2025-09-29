Liberty Global utilizza le soluzioni di automazione di Vecima per promuovere la semplificazione e l'efficienza della rete
- Entra® Access Test Platform aiuterà Liberty Global ad accelerare e semplificare la convergenza delle reti di accesso via cavo, fibra e mobile e dei flussi dei servizi, utilizzando strumenti e test di software automatizzati
- Liberty Global dà priorità alla migrazione dai test manuali per ottimizzare i cicli di convalida e catturare sinergie significative in termini di tempi e costi
VICTORIA, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX:VCM) ha annunciato oggi che Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB e LBTYK), una delle più importanti aziende al mondo di servizi convergenti di video, banda larga e comunicazioni, sta portando avanti la sua strategia di innovazione di rete collaborando con Entra® Access Test Platform di Vecima.
