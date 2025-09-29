Liberty Global utilizza le soluzioni di automazione di Vecima per promuovere la semplificazione e l'efficienza della rete

VICTORIA, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX:VCM) ha annunciato oggi che Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB e LBTYK), una delle più importanti aziende al mondo di servizi convergenti di video, banda larga e comunicazioni, sta portando avanti la sua strategia di innovazione di rete collaborando con Entra® Access Test Platform di Vecima.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.