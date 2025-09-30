アマズフィット、グローバルチャンピオンと新鋭アスリートを加えHYROXアスリートチームを拡充

米カリフォルニア州ミルピタス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ゼップ・ヘルス（NYSE: ZEPP）傘下のグローバル スマート ウェアラブル ブランドであり、HYROXの公式計時とウェアラブルパートナーであるアマズフィットは、HYROXアスリートメンバーの拡充を発表しました。ハンター・マッキンタイア（米国）が今シーズンも参加するとともに、さらに4名の傑出したアスリート、リッチ・ライアン（米国）、ジョアンナ・ヴィトリック（オーストラリア）、エミリー・ダーメン（オランダ）、そしてリンダ・マイヤー（ドイツ）がチームに加わります。

これらのメンバーは、アマズフィットが機能的フィットネス競技において実績を持つチャンピオンと新進気鋭のアスリートの両方を支援するとともに、彼らのフィードバックを製品革新に直接反映させるというコミットメントを示しています。

ハンター・マッキンタイア – HYROXの顔として広く認知されているマッキンタイアは、今なおこのスポーツで最も大きな影響力を持つアスリートの1人となっています。彼は複数回の優勝経験とともに、熱心なファン層を持ち、競技の場を超えて限界に挑戦し続け、トレーニングキャンプやアウトドアアドベンチャーレースなどを率いています。マッキンタイアはアマズフィット製品の開発において重要な役割を果たしており、過酷な環境にも対応するアマズフィットT-Rexシリーズを活用しつつ、懸命に表彰台を目指します。

「アマズフィットチームにさらに数年間参加できることを嬉しく思います。彼らの製品は素晴らしく、また私の意見にも耳を傾けてくれ、トレーニングを推進するための実践的な知見を提供してくれると感じています。昨年シカゴではあと一歩のところでしたが、今年は金メダルを狙いたいと思います」

- ハンター・マッキンタイア

リッチ・ライアン – データ重視のアプローチとコーチングの手腕で知られるライアンは、エリートアスリートと教育者という2つの顔を持っています。HYROXコースで最速クラスのアスリートとして、自身の競技実績と並行してRMRトレーニング会社を通じたセミナーやコーチングを展開しています。彼の正確さへの深い追求はアマズフィットのBalance 2やHelioシリーズとマッチしており、世界中のアスリートのパフォーマンス指標向上における信頼のパートナーとなっています。

「私がアマズフィットのチームに加わったのは、HYROXとハイブリッドトレーニングへの彼らの取り組みに共感したからです。ハイブリッド トレーニングと競技は、アスリートがより健康的かつ効果的に成長するのに役立つと信じています。そのような同じ価値観を共有するパートナーを持つことは、私にとって非常に重要です。また、この分野で革新を推進し、真の野心を示し続けるアマズフィットチームと協力できるのを楽しみにしています」

- リッチ・ライアン

ジョアンナ・ヴィトリック – オーストラリア出身の急成長中のスターであるヴィトリックは、シカゴ大会で2位入賞を果たし、HYROXコミュニティに衝撃を与えました。元競技テニス選手である彼女は、ソロおよびダブルスの両部門で急速にトップ候補として台頭しています。アマズフィットT-Rex 3を採用したヴィトリックは、アマズフィットのスポーツ マーケティングチームとの緊密な連携を重視しており、自身のキャリアとブランドのグローバルな認知度向上に貢献したいとしています。

「HYROXでの素晴らしい初シーズンを経て、今年は勢いを増し、さらなるパフォーマンス向上に集中的に取り組んでいます。これは、これまで達成できたことを超えて、トレーニング・回復・競技スタイルを真にサポートしてくれるチームとの提携を意味します。アマズフィットはまさにそれを実現してくれるパートナーです。高負荷のセッション中の主要メトリックスの追跡からレース後の回復期モニタリングまで、このテクノロジーは一貫性と自分が意図する取り組みを支えてくれます。アマズフィットは、よりスマートにトレーニングし、バランスを保ち、成長を続けるための最適なツールを提供してくれます。それが、このパートナーシップがこれほどまでに私をワクワクさせる理由です」

- ジョアンナ・ヴィトリック

エミリー・ダーメン – このスポーツで最も注目される新星の1人であるダーメンは、デビューシーズンのHYROXレースで2勝し、世界選手権でも6位入賞し注目を集めました。彼女のキャリアはまだ初期段階ですが、HYROXで次の世代を担うアスリートとして期待されています。ダーメンがアマズフィット ウェアラブル（特にBalance 2とHelio Strap）を採用したことは、彼女の急成長と相まって、チームにとって当然の選択となりました。

「私は以前、ウォッチやパフォーマンスデータを活用しておらず、それらがなくてもHYROXエリート15入りを果たしたことは私にとって大きな出来事でした。アマズフィットとの提携により、よりスマートにトレーニングし、より効果的に回復し、真に最高レベルで競う合うためのツールを手に入れました。私はこのテクノロジーが私自身のさらなる可能性を引き出すことを期待しており、スマートトレーニングのパワフルさを多くの人にも知ってもらいたいと思っています」

- エミリー・ダーメン

リンダ・マイヤー – 現HYROX世界チャンピオンのマイヤーは、シカゴ大会で自身のキャリアを決定づけるパフォーマンスを見せ、タイトルを防衛しました。彼女はすでに、尊敬を集めるアスリートとして、その安定性とプロ意識は貴重なアンバサダーとしての価値を証明しています。マイヤーは高度なデータ分析のためにアマズフィットHelio StrapとアマズフィットT-Rex 3を活用し、最高レベルのパフォーマンスと回復のバランスを保っています。

「アマズフィットがそばにあることで、世界チャンピオンの精神とスマートなテクノロジーを融合させることができます。このような適切なツールがあれば誰もが限界を超えられることを示せるはずです」

- リンダ・マイヤー

アマズフィットのグローバルマーケティング責任者であるスコット・シェプリーは、「HYROXとのパートナーシップでは、アスリートがトレーニング、パフォーマンス、回復のあらゆる瞬間を最大限に活用できるよう支援することを目指します。当社は、世界チャンピオンと新進気鋭の有望なアスリートと契約することで、データを目標達成に活かすアスリートのために、選ばれるパフォーマンスパートナーとしての役割を強化しています」と述べています。

これらのアスリートは、チームアマズフィットの一員として製品テスト、コンテンツの制作、コミュニティへのエンゲージメントに貢献し、アマズフィットが機能的フィットネスアスリートの進化するニーズに応える最先端のツールを引き続き提供できるようにします。

アスリートとファンは、 www.amazfit.com でアマズフィットのスマートウェアラブル製品（T-Rexシリーズ、Balance 2、Active 2、Helio Strapなど）を閲覧できるとともに、2025/26シーズンを通じたアマズフィットのHYROXでの活動の軌跡をたどることができます。

アマズフィットについて

アマズフィットは、オランダのホルクムに本社を置く健康テクノロジー企業のゼップ・ヘルス（NYSE：ZEPP ）傘下の世界的なスマートウェアラブル・ブランドであり、健康およびフィットネス分野に注力しています。ゼップ・ヘルスは分散型組織として運営されており、米州、欧州、アジア、およびその他のグローバル市場にチームメンバーとオフィスを配置しています。

幅広いスマートウォッチとスマートバンドを提供するアマズフィットは、ブランドスローガン 「Discover Amazing」 を掲げることで、個人が自分の限界に挑戦し、期待を上回る成果を上げ、あらゆる瞬間を楽しむことを推進しています。アマズフィットは、ゼップ・ヘルス独自の健康管理プラットフォームを搭載しており、クラウドベースで24時間365日対応可能なインサイトとアドバイスを提供することで、ユーザーの健康に関する目標の達成を支援します。

優れた技術力で知られるアマズフィットのスマートウォッチは、iFデザイン賞やレッド・ドット・デザイン賞など、数々のデザイン賞を受賞しています。2015年から展開しているアマズフィットは、何百万人ものユーザーに愛されています。同社の製品は、米州、EMEA、APACの90か国以上で販売されています。詳細については、 www.amazfit.com をご覧ください。

