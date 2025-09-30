Seven-Eleven Japan et Telexistence s’associent pour développer des robots humanoïdes dotés d’une IA générative

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Telexistence Inc. (TX) et Seven-Eleven Japan Co., Ltd. (SEJ) ont conclu un partenariat afin de développer, valider et commercialiser conjointement des robots humanoïdes dotés d’une IA générative. Cette initiative permettra de faire avancer la création d’« Astra », un robot humanoïde équipé d’un modèle de base Vision-Language-Action (VLA), dont le déploiement dans les magasins Seven-Eleven est prévu pour 2029.

« Façonner l’avenir du commerce de détail »

En mettant en œuvre Astra dans des environnements de magasins réels, TX et SEJ visent à apporter des solutions à la hausse des coûts de main-d’œuvre et à la pénurie de main-d’œuvre, tout en redéfinissant l’expérience client. Les robots se chargeront des opérations courantes en magasin, permettant ainsi aux employés de se concentrer sur les services que seuls les humains peuvent fournir, ce qui renforcera l’attrait des magasins et créera une nouvelle valeur ajoutée pour les clients.

Contexte et portée du partenariat

Alors que la pénurie de main-d’œuvre et les défis opérationnels s’intensifient dans le secteur de la vente au détail, Seven-Eleven a continué à investir dans l’automatisation et les technologies permettant d’économiser de la main-d’œuvre. Ce partenariat s’appuie sur ces efforts et vise non seulement à améliorer l’efficacité, mais aussi à transformer le rôle même des employés dans les magasins de proximité.

Le partenariat se concentre sur trois initiatives majeures :

Identifier les opérations de vente au détail adaptées à l’automatisation et vérifier leur efficacité. Développer du matériel humanoïde adapté aux défis réels des magasins. Collecter et constituer des ensembles de données à grande échelle sur le fonctionnement des robots afin de faire progresser la formation et le déploiement des VLA.

En collaboration avec l’AI Robot Association (AIRoA), dont la direction comprend le professeur Tetsuya Ogata (université de Waseda), le professeur Yutaka Matsuo (université de Tokyo), Toyota Motor Corporation et TX, ce partenariat accélérera le développement de bases de données et la mise en œuvre pratique de robots basés sur l’IA.

« Exploiter les données de mouvement à grande échelle du monde réel »

TX exploite déjà une plateforme de collecte de données à grande échelle grâce à son robot de réapprovisionnement en boissons, Ghost. En intégrant la plateforme de collecte de données de TX aux vastes opérations de SEJ, qui compte plus de 20 000 magasins, ce partenariat permettra de créer des ressources de formation inégalées pour les modèles VLA. Cela permettra une intégration de bout en bout de la perception, de la planification et du contrôle, ce qui permettra une utilisation pratique des robots humanoïdes plus rapide et à plus grande échelle que n’importe quel concurrent.

À propos de Telexistence

Telexistence Inc. poursuit la mission suivante : « Saisir chaque objet dans le monde ». En se concentrant sur les secteurs de la vente au détail et de la logistique, TX combine la robotique et l’IA pour développer et exploiter des robots pratiques qui remodèlent à la fois la vie quotidienne et les structures industrielles.

Informations de recrutement :

1. Ingénieur en électronique, équipe logistique

2. Ingénieur en matériel informatique, équipe logistique

3. Responsable de l’ingénierie matérielle, équipe humanoïde

4. Responsable de l’ingénierie des systèmes robotiques, équipe humanoïde

5. Ingénieur en modèles de base robotiques, équipe des modèles de base

6. Ingénieur en intégration de systèmes robotiques, équipe des modèles de base

Autres offres d’emploi : https://jobs.lever.co/tx-inc.com

