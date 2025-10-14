Informe Consumer Outlook de NIQ para 2026: Las marcas audaces triunfan entre los consumidores cautelosos

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ) publicó hoy su informe Consumer Outlook: Guide to 2026 (Perspectivas de consumo: Guía para 2026). Este informe anual es una hoja de ruta estratégica destinada a impulsar el crecimiento en un mercado volátil y en rápida evolución, en el que la cautela es la actitud predeterminada de los consumidores, y destaca las oportunidades para las marcas que se adaptan con determinación, generan confianza y conectan con los consumidores a través de todos los canales.

El informe indica que los consumidores se han adaptado al cambio constante. Aunque cada vez más personas dicen sentirse “seguras”, este sentimiento oculta la realidad: la inflación, los gastos cotidianos y los costos de los préstamos siguen afectando a los bolsillos. De hecho, el 40% de los consumidores globales afirman que se muestran cautelosos, incluso aunque la inflación se esté frenando.

En el informe también queda demostrado que los consumidores actuales gastan de forma consciente, premiando a los minoristas y marcas que ofrecen confianza, personalización y comodidad. Los productos con etiquetas transparentes en EE. UU. están creciendo a un ritmo del +7,5% este año, en comparación con el +5,9% de la media general de los productos de gran consumo en EE. UU., lo que demuestra que la transparencia y la simplicidad impulsan la lealtad. La confianza es ahora un factor diferenciador clave, ya que el 95% de los consumidores afirma que la confianza es fundamental a la hora de elegir una marca.

La inflación sigue siendo una preocupación para los consumidores de todo el mundo, especialmente en lo que respecta al aumento de los precios de los alimentos y a una posible recesión económica. Además, la volatilidad de las materias primas está ejerciendo una mayor presión sobre las marcas. Los precios del café aumentaron un 26,9% entre 2024 y 2025, mientras que los del cacao lo hicieron un 127,9% entre 2023 y 2024.

“El crecimiento de las marcas depende del volumen: captar compras y cestas mediante una gama de productos más precisa, innovación y ofertas de marcas propias que aprovechen al máximo el limitado presupuesto disponible. A pesar de la creciente cautela de los consumidores, las marcas pueden ganarse su lealtad generando confianza y ofreciendo valor más allá del precio”, explicó Marta Cyhan-Bowles, directora de Comunicaciones y responsable de Marketing Global COE en NIQ.

El comercio sin obstáculos es la próxima frontera. Los consumidores esperan vías de compra fluidas, personalizadas e instantáneas. En EE. UU., las compras en tiendas físicas perdieron un 2,3% de ocasiones por comprador al año, mientras que las compras en línea aumentaron un 16%. “Los compradores pueden descubrir un producto en TikTok, compararlo en Google y comprarlo a través de WhatsApp. Para triunfar, las marcas deben tener una estrategia omnicanal, desde la estantería hasta la pantalla, desde las redes sociales hasta los motores de búsqueda”, agregó Cyhan-Bowles. “El éxito será para las empresas que conviertan la disrupción, desde los cambios en la salud hasta la IA, en innovación, confianza y crecimiento”.

El informe Consumer Outlook de NIQ muestra cómo estas rápidas transformaciones exigen estrategias proactivas. Al salvar la brecha entre la intención y el comportamiento de los consumidores, NIQ permite a las marcas convertir la incertidumbre en crecimiento, confianza e innovación. Descargue el informe Consumer Outlook: Guide to 2026, aquí.

Acerca de Consumer Outlook: Guide to 2026

El informe Consumer Outlook: Guide to 2026 (Perspectivas de consumo: Guía para 2026) de NIQ ofrece una evaluación analítica de la situación de los consumidores, basada en una huella global de soluciones de inteligencia del consumo y en las opiniones de casi 19 000 consumidores de 27 países. Tiene por objetivo comprender mejor su opinión actual sobre el entorno económico, así como lo que compran y por qué lo compran. La encuesta se realizó entre el 10 de junio y el 8 de julio de 2025.

Acerca de NIQ

NielsenIQ (NIQ) es una empresa líder en inteligencia de consumo que ofrece la visión más completa del comportamiento de compra de los consumidores y revela nuevas vías de crecimiento. Nuestro alcance global abarca más de 90 países, lo que supone aproximadamente el 85% de la población mundial y más de 7,2 billones de dólares en gasto de consumo global. Con una visión holística del comercio minorista y la información más completa sobre los consumidores, proporcionada mediante análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece la visión completa: Full View™. Para obtener más información, visite www.niq.com.

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Todos los derechos reservados.

Descargo de responsabilidad sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas sobre el comportamiento previsto de los consumidores, las tendencias del mercado y la evolución de diferentes sectores. Estas declaraciones reflejan las expectativas y proyecciones actuales basadas en los datos disponibles, patrones históricos y diversas suposiciones. Términos como "espera", "anticipa", "proyecta", "cree", "pronostica" y expresiones similares se utilizan para identificar dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones no garantizan resultados futuros y están sujetas a incertidumbres inherentes, como cambios en las preferencias de los consumidores, las condiciones económicas, los avances tecnológicos y la dinámica competitiva. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados ​​o implícitos en estas declaraciones. Si bien nos esforzamos por basar nuestras perspectivas en datos fiables y metodologías sólidas, no asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias futuras, salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable.

NIQ-GENERAL

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.