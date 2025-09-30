-

Tula Technology annuncia accordi di sviluppo per applicazioni nel settore automotive a livello globale e regionale

Firmati protocolli d’intesa con un fornitore Tier 1 globale e con un OEM cinese

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Tula Technology, Inc., una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per l’efficienza dei sistemi di propulsione, come la tecnologia Dynamic Motor Drive® (DMD), ha siglato due protocolli d’intesa – uno con un fornitore Tier 1 globale nel settore automotive e uno con un OEM cinese.

Per quanto riguarda il fornitore Tier 1 globale, l’integrazione software di DMD è stata completata e sono in corso i test al banco prova con il dinamometro eDrive. Finora, in base ai collaudi superati DMD ha dimostrato di offrire un vantaggio superiore allo 0,5% riguardo al ciclo di guida per questa piattaforma IPM+SiC, che rappresenta l’applicazione più efficiente e più complessa da migliorare.

Contacts

Media: Financial Profiles
Kelly Hull
khull@finprofiles.com
310-622-8252

Investitori: Financial Profiles
Tricia Ross
tross@finprofiles.com
310-622-8226

Tula Technology, Inc.

