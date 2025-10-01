Generix et Applium s'associent pour fournir un support Plateforme Agréée (PA) aux clients SAP qui migrent vers la facturation électronique

CLICHY, France--(BUSINESS WIRE)--Generix, éditeur mondial de logiciels d'entreprise proposant un large portefeuille de solutions SaaS pour la supply chain, la finance, le commerce et l'intégration B2B, et Applium, société de conseil et d'intégration dédiée aux solutions SAP, annoncent aujourd'hui la formation d'un partenariat visant à fournir des services mondiaux de facturation électronique Plateforme Agréée (PA) aux clients SAP.

En 2024, Generix a annoncé avoir obtenu le numéro d'enregistrement 0002 auprès du Service d'enregistrement de la Direction générale des finances publiques (DGFP). Forts d'une expertise pointue en matière de facturation et reporting électroniques, Applium et Generix s'associent pour proposer une solution Plateforme Agréée performante, durable et rentable, conçue spécifiquement pour les entreprises utilisant des systèmes ERP SAP.

Applium propose son connecteur SAP propriétaire, A2C. Ce module complémentaire assure une intégration native et transparente entre Generix Invoice Services et les systèmes SAP (SAP ERP 6.0 et SAP S/4HANA, On-Premise et Cloud privé). Déjà déployé dans de nombreux environnements SAP échangeant des données avec Chorus Pro, A2C permet un traitement des factures fluide et efficace.

« Generix est la Plateforme Agréée leader en France et se donne les moyens d'accompagner tous les clients SAP. De nombreux clients ont déjà choisi Generix pour répondre à leurs obligations réglementaires en France et à l'international. Nous sommes ravis de ce partenariat, qui nous permet de proposer aux clients SAP une solution complète, notamment en termes de prix. Il était important pour nous de proposer une solution offrant le coût de traitement des factures le plus bas possible », déclare Bertrand DALAISON, Directeur Associé d'Applium.

« Generix est fier de s'associer à Applium pour offrir aux clients SAP une solution Plateforme Agréée véritablement globale et de haute qualité, répondant aux exigences réglementaires en constante évolution et bénéficiant de l'expertise spécialisée dont ils ont besoin », a déclaré Christophe Viry, Directeur Produits et Marketing de Generix.

Opérateur de facturation électronique depuis plus de 25 ans, Generix a pour ambition de devenir la Plateforme Agréée leader en termes de volume de factures et annonce avoir déjà signé de nombreux contrats représentant un volume total de plus de 500 millions de factures.

À propos d'Applium

Fondée en 2002, Applium est une société de conseil et d'intégration dédiée aux solutions SAP, capable de gérer tous les aspects d'un projet d'implémentation et de couvrir l'intégralité du cycle de vie de la solution, de la conception initiale à la maintenance et aux évolutions.

Les 130 consultants et experts SAP d'Applium couvrent plusieurs domaines fonctionnels et techniques. Leur expertise leur permet de proposer des engagements de résultats forts et de fournir des services de conseil à forte valeur ajoutée.

En tant que partenaire certifié SAP ERP Cloud public et privé, Applium accompagne les clients ECC6 dans leur transition vers S/4HANA et des solutions SAP complémentaires telles que BTP, Datasphere, Sustainability, DRC, etc.

Applium propose également des services managés et d'hébergement avec Microsoft Azure, AWS et OVHcloud (SecNumCloud).

Applium est partenaire et revendeur SAP depuis 2008.

Les équipes APPLIUM sont réparties sur 10 sites en France (Clichy, Lyon, Bordeaux, Sophia-Antipolis, Montpellier, Strasbourg, Nantes, Rennes et Brest) et au Portugal (Lisbonne).

Pour en savoir plus sur Applium, consultez le site web : https://www.applium.fr/

À propos de Generix

Generix est une entreprise SaaS mondiale qui aide les entreprises à se connecter entre elles pour transformer chaque connexion numérique en valeur numérique. Elle propose un portefeuille de solutions et de services cloud de pointe, optimisés par l'IA, pour piloter en toute confiance les processus métier numériques les plus critiques de la supply chain, de la finance et du commerce. Elle fournit également des solutions d'intégration et de collaboration B2B de bout en bout permettant aux entreprises d'exploiter pleinement les réseaux de commerce numérique. Près de 1 000 collaborateurs Generix se consacrent à servir au mieux plus de 5 000 clients dans plus de 60 pays. L'entreprise contribue chaque année au traitement de plus de 17 milliards de messages, à la préparation de plus de 600 millions de palettes, à la gestion de plus de 800 millions de factures et à la gestion de plus d'un million d'opérations de transport. Generix croit au formidable potentiel de croissance de l'économie connectée dans un monde durable. Plus d'informations : www.generixgroup.com