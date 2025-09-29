Visa kündigt die allgemeine Verfügbarkeit von VCS Hub an; Beginn einer neuen Ära der KI-gestützten Innovation im Bereich kommerzieller Zahlungen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa Inc. (NYSE: V), ein Weltmarktführer im Bereich digitale Zahlungen, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit des Visa Commercial Solutions (VCS) Hub verkündet, einer innovativen Plattform, die die Zukunft von kommerziellen Zahlungen für Emittenten und Fintech-Unternehmen weltweit neu definiert.

Der VCS Hub, der entwickelt wurde, um allen Benutzern ein intelligenteres und nahtloseres Erlebnis zu bieten, ist ein bedeutender tranformativer Fortschritt. Im Zuge der weiteren Expansion wird der VCS Hub außerdem KI-Funktionen der nächsten Generation integrieren und Emittenten die Möglichkeit bieten, eine einheitliche, intelligente Plattform zu nutzen, die Komplexität ganz einfach werden lässt.

Eine Plattform, entwickelt für die Innovatoren von morgen

Nach einer erfolgreichen Pilotphase ist der VCS Hub jetzt allgemein verfügbar und bietet Emittenten und Fintech-Unternehmen die Möglichkeit, leistungsstarke kommerzielle Zahlungs- und Embedded-Finance-Erlebnisse bereitzustellen, optimiert durch Automatisierung und nahtlose Integration. Bestandskunden bietet die Plattform eine End-to-End-Lösung für Verbindlichkeiten, mit der sie Rechnungen und Lieferantenzahlungen vollständig abwickeln können. Darüber hinaus werden flexible Ad-hoc-Zahlungen unterstützt, um geschäftliche Anforderungen effizient zu verwalten. Die nahtlose Integration in Buchhaltungslösungen ist eine Kernfunktion für eingebettete Zahlungen. Unternehmen können so Zahlungen einfacher und sicherer verwalten und sich auf andere wichtige Geschäftsprioritäten konzentrieren.

Der VCS Hub wird kontinuierlich weiterentwickelt und um zusätzliche kommerzielle Zahlungslösungen und Funktionen erweitert werden. Im Zentrum wird dabei GenAI stehen, das die Art und Weise, wie Geschäfte getätigt werden, transformieren wird. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:

KI-gestützte Verbindlichkeiten: Automatisieren Sie die Kreditorenbuchhaltung mit GenAI-gestützten Arbeitsabläufen, die Geschäftsanforderungen antizipieren, den Cashflow optimieren und manuelle Engpässe reduzieren.

Automatisieren Sie die Kreditorenbuchhaltung mit GenAI-gestützten Arbeitsabläufen, die Geschäftsanforderungen antizipieren, den Cashflow optimieren und manuelle Engpässe reduzieren. Eingebettete Zahlungen: Integrieren Sie mit den offenen APIs und der intelligenten Orchestrierung von Visa Zahlungsfunktionen in Geschäftsanwendungen wie Buchhaltung, ERP oder benutzerdefinierte Workflows.

Integrieren Sie mit den offenen APIs und der intelligenten Orchestrierung von Visa Zahlungsfunktionen in Geschäftsanwendungen wie Buchhaltung, ERP oder benutzerdefinierte Workflows. Reporting und Erkenntnisse: Nutzen Sie fortschrittliche Analysefunktionen und GenAI, um in Echtzeit zu verwertbaren Erkenntnissen zu gelangen, Trends vorherzusagen und intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Nutzen Sie fortschrittliche Analysefunktionen und GenAI, um in Echtzeit zu verwertbaren Erkenntnissen zu gelangen, Trends vorherzusagen und intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Personalisierte Erfahrungen: Die Benutzererfahrung kann mit Hilfe von KI individuell angepasst werden und Empfehlungen, Benachrichtigungen und nächste Schritte bereitstellen, die Wachstum und Effizienz fördern.

Innovation fördern

Der VCS Hub ist weit mehr als nur eine Plattformerfahrung, vielmehr ist er Ausdruch des Engagements von Visa, den Zugang zu modernster kommerzieller Zahlungstechnologie zu demokratisieren. Durch die Konsolidierung fragmentierter Systeme in einem einzigen, KI-gestützten Ökosystem bietet Visa Emittenten und Fintech-Unternehmen die Möglichkeit, bestehende Einschränkungen hinter sich zu lassen und ihren Kunden einen wirklich differenzierten Mehrwert zu bieten.

„Visa modernisiert nicht nur kommerzielle Zahlungen, wir erfinden sie neu“, so Gloria Colgan, SVP und Global Head of Product, Visa Commercial Solutions. „Mit GenAI im Zentrum des VCS Hub können wir unseren Partnern die Tools zur Verfügung stellen, mit denen sie ihre Kunden begeistern, neue Einnahmequellen erschließen und die Zukunft des Geldverkehrs gestalten können.“

Sind Sie bereit, einen Blick in die Zukunft zu werfen?

Visa freut sich ab sofort über Anfragen von neuen Emittenten und Fintech-Beratungsunternehmen. Kontaktieren Sie noch heute Ihren Visa-Vertreter und erfahren Sie, wie der VCS Hub Ihr Unternehmen transformieren kann.

Über Visa Inc.

Visa (NYSE: V) ist ein im digitalen Zahlungsverkehr weltweit führendes Unternehmen, das Transaktionen zwischen Verbrauchern, Handelsunternehmen, Finanzinstitutionen und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten ermöglicht. Unser Ziel ist es, die Welt über das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften gedeihen können. Wir sind davon überzeugt, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen einschließen, alle Menschen überall voranbringen, und wir betrachten den Zugang zu Leistungen als Fundament für die Zukunft des Geldverkehrs. Erfahren Sie mehr unter Visa.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.