Murex annonce un accord de collaboration stratégique pluriannuel et international avec AWS afin d'accélérer son ambitieux programme de services gérés

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Murex, leader international des solutions technologiques financières multi-actifs à l'échelle de l'entreprise utilisées par les acteurs des marchés de capitaux côté vente et côté achat, et Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration stratégique pluriannuel, élargissant ainsi le partenariat de longue date entre les deux organisations.

Cet accord est le fruit de plusieurs mois de collaboration technique intensive entre les deux organisations. Il permet à Murex d'étendre davantage sa plateforme MX.3 pour en faire une suite de services gérés optimisés par AWS. Les institutions financières peuvent d'ores et déjà bénéficier d'une couverture fonctionnelle inédite tout en profitant des normes de sécurité les plus élevées, d'une excellence opérationnelle et de la capacité à répondre aux exigences réglementaires en constante évolution.

La collaboration accélère le déploiement initial et facilite les mises à jour fréquentes des solutions de Murex pour les institutions financières du monde entier. L’accord élargit spécifiquement l’offre de logiciels en tant que service de Murex, MXSaaS, ainsi que la solution novatrice native dans le cloud, XVA as a Service, grâce à des services clés en main flexibles sur AWS. XVA as a Service exploite notamment l’informatique élastique d’AWS afin de fournir à ses clients des analyses de risque évolutives et sophistiquées. Depuis la signature de l’accord de collaboration en juin, Murex a ajouté quatre nouveaux clients à MXSaaS, démontrant ainsi la valeur du partenariat avec AWS et consolidant MXSaaS comme un service mature et bien établi.

En fonctionnant sur AWS, les services gérés Murex gagnent en agilité, en flexibilité et en résilience dans l'ensemble de la suite de solutions Murex, optimisant ainsi l'expérience client grâce à l'automatisation des processus techniques, à la surveillance des performances et à la gestion proactive des incidents. Parmi les avantages, citons l'identification des tendances d'exécution, l'accélération de la mise sur le marché et la prévention des interruptions de service.

Dans le cadre de cette réorientation stratégique, Murex investit massivement dans le développement des opérations MXSaaS. Son objectif est de doter les pratiques FinOps et DevOps de technologies de pointe et d'agrandir son équipe internationale afin de servir une grande partie de sa clientèle actuelle et future.

« Les institutions financières dans les domaines de la banque, des marchés de capitaux et de la gestion d'actifs recherchent de plus en plus des solutions basées sur le cloud qui peuvent réduire la complexité opérationnelle tout en donnant accès à l'innovation », a déclaré Charlie Sanderson, directeur des partenariats technologiques pour la région EMEA chez AWS. « Cette collaboration combine les infrastructures éprouvées d'AWS et les solutions de Murex pour les marchés de capitaux afin d'aider les clients à gagner en agilité et à réduire leurs délais de mise sur le marché, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité, de conformité et d'efficacité. »

« Les institutions financières sont confrontées à une pression croissante due à la volatilité macroéconomique, aux exigences réglementaires et aux préoccupations en matière de cybersécurité », a déclaré Elias Eddé, PDG de Murex. « L'exploitation de plateformes critiques de négociation et de gestion des risques nécessite des investissements importants dans les infrastructures et des ressources spécialisées afin de maintenir en permanence la résilience et les performances opérationnelles. En collaboration avec AWS, Murex les fournit aujourd'hui sous forme de service optimisé par AWS, dans le prolongement des capacités que Murex a développées depuis longtemps avec AWS. »

À propos de MXSaaS

MXSaaS met la plateforme MX.3 de Murex dédiée aux marchés financiers à disposition dans le cloud, où l'ensemble de la pile MX.3 est entièrement gérée par des experts Murex dédiés, de l'infrastructure aux mises à niveau. Elle est conçue pour les institutions qui ont besoin d'accélérer leur mise sur le marché, de réduire leur charge opérationnelle et de se concentrer sur leur croissance stratégique. Elle leur permet de bénéficier d'une plateforme de trading et de gestion des risques toujours disponible, toujours à jour et évolutive en fonction de leurs ambitions. En savoir plus sur MXSaaS.

À propos de XVA as a Service

XVA as a Service est une solution SaaS complète et native du cloud qui offre toute la puissance de MX.3 pour les capacités de gestion XVA. IElle assure des calculs précis de l'exposition au niveau des transactions, des projections de garanties, une logique de financement sur mesure et une gestion efficace du coût total des transactions XVA pour toutes les classes d'actifs. La solution complète les instances MX.3 et aide les institutions de toutes tailles à rationaliser leurs opérations, à réduire leurs coûts et à rester en avance sur l'évolution des exigences du marché et de la réglementation.

À propos de Murex

Murex fournit des solutions technologiques financières multi-actifs à l'échelle de l'entreprise aux acteurs des marchés de capitaux, tant du côté vente que du côté achat. Avec plus de 60 000 utilisateurs quotidiens dans 65 pays, sa plateforme multifonctionnelle MX.3 prend en charge les opérations de trading, de trésorerie, de gestion des risques et post-négociation, ainsi que les opérations de gestion des investissements de bout en bout pour les actifs privés et publics. Cela aide les clients à mieux répondre aux exigences réglementaires, à gérer les risques à l'échelle de l'entreprise et à contrôler les coûts informatiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.murex.com.

À propos d'Amazon Web Services

Depuis 2006, Amazon Web Services est le nuage le plus complet et le plus largement adopté au monde. AWS n’a cessé d’étendre ses services pour prendre en charge pratiquement toutes les charges de travail de cloud et propose désormais plus de 240 services complets de calcul, stockage, bases de données, mise en réseau, analyse, apprentissage automatique et intelligence artificielle (IA), Internet des objets (IoT), mobile, sécurité, hybride, médias, développement, déploiement et gestion d’applications à partir de 120 zones de disponibilité dans 38 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 10 zones de disponibilité supplémentaires et trois régions AWS supplémentaires au Chili, en Arabie Saoudite et dans le nuage souverain européen d’AWS. Des millions de clients, y compris les startups à la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus agiles et réduire les coûts. Pour plus de renseignement sur AWS, veuillez consulter aws.amazon.com.

À propos d'Amazon

Amazon est guidé par quatre principes : l’obsession du client plutôt que la focalisation sur les concurrents, la passion pour l’invention, l’engagement envers l’excellence opérationnelle et une vision à long terme. Amazon s’efforce d’être l’entreprise la plus centrée sur le client au monde, le meilleur employeur au monde et l’endroit le plus sûr au monde pour travailler. Les avis clients, l’achat en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, la logistique via Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et l’initiative The Climate Pledge comptent parmi les innovations introduites par Amazon. Pour plus d’informations, visitez https://amazon.com/about et suivez https://twitter.com/amazonnews.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.