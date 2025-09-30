Tula Technology anuncia varios acuerdos de desarrollo para aplicaciones automovilísticas internacionales y regionales

SAN JOSE, California.--(BUSINESS WIRE)--Tula Technology, Inc., líder en eficiencia en la propulsión y desarrollador de Dynamic Motor Drive® (DMD), ha firmado dos memorandos de entendimiento con un proveedor automovilístico mundial de primer nivel y con un fabricante chino de equipos originales.

Con este proveedor mundial de primer nivel, se ha concretado la integración del software de DMD y se están realizando pruebas en el dinamómetro eDrive. Hasta ahora, se ha comprobado que DMD ofrece una ventaja superior al 0,5 % en el ciclo de conducción para esta plataforma IPM+SiC, que es la aplicación más eficiente y la más difícil de perfeccionar.

