Tula Technology anuncia varios acuerdos de desarrollo para aplicaciones automovilísticas internacionales y regionales

Firma memorandos de entendimiento con un proveedor mundial de primer nivel y un fabricante chino de equipos originales

SAN JOSE, California.--(BUSINESS WIRE)--Tula Technology, Inc., líder en eficiencia en la propulsión y desarrollador de Dynamic Motor Drive® (DMD), ha firmado dos memorandos de entendimiento con un proveedor automovilístico mundial de primer nivel y con un fabricante chino de equipos originales.

Con este proveedor mundial de primer nivel, se ha concretado la integración del software de DMD y se están realizando pruebas en el dinamómetro eDrive. Hasta ahora, se ha comprobado que DMD ofrece una ventaja superior al 0,5 % en el ciclo de conducción para esta plataforma IPM+SiC, que es la aplicación más eficiente y la más difícil de perfeccionar.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

