De consumentenvooruitzichten van NIQ voor 2026: gedurfde merken winnen bij voorzichtige consumenten
De consumentenvooruitzichten van NIQ voor 2026: gedurfde merken winnen bij voorzichtige consumenten
- Consumenten zijn ongevoelig geworden voor volatiliteit. Kopers hebben zich aangepast aan voortdurende veranderingen, waardoor ze zich zelfverzekerder voelen, ook al is hun financiële situatie niet veranderd. Het aantal ‘zelfverzekerde’ consumenten dat zich in een stabiele financiële positie voelt, blijft groeien en is sinds 2023 met 10% toegenomen.
- Consumenten besteden bewust en belonen retailers en merken die vertrouwen en waarde leveren. Merkenvertrouwen is de nieuwe valuta geworden: 95% van de consumenten zegt dat vertrouwen cruciaal is bij het kiezen van een merk.
- Huismerken blijven voor consumenten de beste waarde zonder concessies bieden, met wereldwijd een groei van +3,6% en zelfs dubbele groeicijfers in West-Europa.
- Consumenten zitten financieel aan hun limiet en accepteren geen verdere prijsstijgingen meer. Ze kiezen nieuwe strategieën om hun beperkte bestedingsruimte verder te rekken: steeds meer kopen ze grotere verpakkingen (+4%) en geven ze prioriteit aan productkenmerken zoals schone labels, eiwitrijke en biologische producten (+6%).
CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ) heeft vandaag zijn Consumer Outlook: Guide to 2026 gepubliceerd.
