Visa anuncia la disponibilidad general de VCS Hub, lo que da inicio a una nueva era de innovación en pagos comerciales impulsados ​​por IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa Inc. (NYSE: V), líder mundial en pagos digitales, anunció hoy la disponibilidad general de Visa Commercial Solutions (VCS) Hub, una plataforma innovadora que redefine el futuro de los pagos comerciales para emisores y fintechs de todo el mundo.

VCS Hub representa un avance transformador, diseñado para ofrecer una experiencia más inteligente y sencilla a todos los usuarios. A medida que continúa su expansión, VCS Hub también incorporará capacidades de IA de última generación, ofreciendo a los emisores la posibilidad de acceder a una plataforma unificada e inteligente que simplifica la complejidad.

Una plataforma creada para los innovadores del futuro

Tras una exitosa prueba piloto, VCS Hub ya está disponible para todos, lo que permite a emisores y fintechs ofrecer potentes experiencias de pagos comerciales y finanzas integradas, impulsadas por la automatización y una integración fluida. Para los usuarios actuales, la plataforma ofrece una solución integral de pagos, que permite el pago completo de facturas y proveedores, a la vez que admite pagos ad hoc flexibles para gestionar eficientemente las necesidades del negocio. En el caso de los pagos integrados, la perfecta integración con soluciones de contabilidad es una capacidad fundamental, lo que facilita y aumenta la seguridad de las organizaciones para gestionar los pagos y centrarse en otras prioridades empresariales esenciales.

VCS Hub continuará expandiéndose y mejorándose con soluciones y capacidades adicionales de pago comercial. La IA generativa (GenAI) será la base de este proceso, transformando la forma de hacer negocios. Las mejoras clave incluyen:

Cuentas por pagar impulsadas por IA: Automatice las cuentas por pagar con flujos de trabajo impulsados ​​por GenAI que anticipan las necesidades comerciales, optimizan el flujo de caja y reducen los cuellos de botella manuales.

Automatice las cuentas por pagar con flujos de trabajo impulsados ​​por GenAI que anticipan las necesidades comerciales, optimizan el flujo de caja y reducen los cuellos de botella manuales. Pagos integrados: Integre capacidades de pago en aplicaciones comerciales (contabilidad, ERP o flujos de trabajo personalizados) utilizando las API abiertas y la orquestación inteligente de Visa.

Integre capacidades de pago en aplicaciones comerciales (contabilidad, ERP o flujos de trabajo personalizados) utilizando las API abiertas y la orquestación inteligente de Visa. Informes y datos útiles: Aproveche el análisis avanzado y la GenAI para obtener información útil, predecir tendencias y potenciar decisiones comerciales más inteligentes en tiempo real.

Aproveche el análisis avanzado y la GenAI para obtener información útil, predecir tendencias y potenciar decisiones comerciales más inteligentes en tiempo real. Experiencias personalizadas: La IA puede personalizar las experiencias de los usuarios, ofreciendo recomendaciones, alertas y próximos pasos que impulsen el crecimiento y la eficiencia.

Impulsar la innovación

VCS Hub es más que una plataforma; representa el compromiso de Visa de democratizar el acceso a tecnología de pagos comerciales de vanguardia. Al consolidar sistemas fragmentados en un único ecosistema impulsado por IA, Visa permite a emisores y fintechs superar las limitaciones tradicionales y ofrecer un valor verdaderamente diferenciado a sus clientes.

“Visa no solo está modernizando los pagos comerciales, sino que los está reinventando”, afirmó Gloria Colgan, vicepresidenta sénior y directora global de productos de Visa Commercial Solutions. “Con GenAI como base de VCS Hub, brindamos a nuestros socios las herramientas para sorprender a sus clientes, generar nuevas fuentes de ingresos y moldear el futuro de las transacciones”.

¿Listo para experimentar el futuro?

Visa ya acepta nuevos emisores y consultas sobre tecnología financiera. Descubra cómo VCS Hub puede transformar su negocio contactándose hoy mismo con su representante de Visa.

Acerca de Visa Inc.

Visa (NYSE: V) es líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones entre consumidores, comercios, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios. Nuestra misión es conectar el mundo a través de la red de pagos más innovadora, cómoda, fiable y segura, permitiendo a particulares, empresas y economías prosperar. Creemos que las economías que incluyen a todos en todas partes, elevan a todos en todas partes y ven el acceso como fundamental para el futuro del movimiento de dinero. Para obtener más información visite Visa.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.