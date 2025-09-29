Murex maakt een strategisch, meerjarig internationaal samenwerkingsakkoord met AWS bekend om haar ambitieuze programma voor beheerde services te versnellen

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Murex, een internationale leider in ondernemingsbrede cross-asset oplossingen voor financiële technologie gebruikt door sell-side en buy-side spelers van kapitaalmarkten, en Amazon Web Services, Inc. (AWS), een bedrijf van Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), maakten vandaag een meerjarig strategisch samenwerkingsakkoord bekend dat het langlopende partnerschap tussen beide organisaties verder uitbreidt.

Het akkoord is het resultaat van vele maanden intensieve technische samenwerking tussen beide organisaties, en stelt Murex in staat om haar MX.3-platform verder op schaal te brengen in een aanbod van beheerde services aangestuurd door AWS. Financiële instellingen hebben al toegang tot ongeëvenaarde functionele dekking, terwijl ze op de hoogste beveiligingsstandaarden, operationele uitmuntendheid qua service en het vermogen om aan de evoluerende regelgevende vereisten te voldoen kunnen rekenen.

