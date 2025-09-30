Amazfit擴大HYROX運動員陣容，網羅全球冠軍與新銳之星

MILPITAS, Calif.（加州）--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Amazfit 是Zepp Health（紐約證交所代碼：ZEPP）旗下的全球領先智慧穿戴品牌，作為HYROX的官方計時與穿戴設備合作夥伴，Amazfit於今日宣布擴充其HYROX運動員陣容： Hunter McIntyre（美國）回歸征戰新賽季，同時迎來四位頂尖選手加入團隊： Rich Ryan（美國）、 Joanna Wietrzyk（澳大利亞）、 Emilie Dahmen（荷蘭）與Linda Meier（德國）。

此陣容彰顯Amazfit致力於支援在功能性健身賽事中獲得廣泛認可的冠軍與新銳人才，同時將運動員回饋直接融入產品創新。

Hunter McIntyre – 被譽為HYROX的門面，他一直是本領域最具統治力與影響力的運動員之一。這位擁有多屆冠軍頭銜與忠實粉絲的選手，持續在賽場內外突破極限，不僅主持訓練營更參與戶外冒險賽事。McIntyre在Amazfit產品研發中扮演關鍵角色，憑藉堅固耐用的Amazfit T-Rex系列產品，驅動其對職業頂峰的無盡追求。

「能夠續約加入Amazfit團隊再戰幾年，我感到無比興奮。公司的產品很棒，研發團隊重視我的回饋，更提供實用的見解協助我訓練。去年芝加哥賽場我們已近乎成功，今年我誓必要奪金。」

-Hunter McIntyre

Rich Ryan – 作為採用數據驅動的訓練方法並擁有良好教導技巧的運動員，Ryan同時具備頂尖選手與教育者的雙重能力。他是HYROX賽道上最快的選手之一，透過RMR訓練公司這一平台，他將其運動員成就與講座及教練工作完美結合。Ryan對精準度的不懈追求無縫地契合Amazfit 的Balance 2及Helio系列，這使他成為提高任何運動成績指標的可靠夥伴。

「我加入Amazfit團隊是因為他們對HYROX與混合式訓練的執著。我相信混合式訓練與比賽能協助運動員蛻變為更健康、更高效率的自己，而擁有志同道合的夥伴對我非常重要。我也期待與Amazfit團隊攜手合作，這個團隊持續推動創新，並在此領域展現真正的雄心。」

-Rich Ryan

Joanna Wietrzyk - Wietrzyk是一名來自澳大利亞的新星，她在芝加哥賽事中獲得亞軍，這震驚了整個HYROX運動圈。這位前競技網球運動員正迅速崛起，她已成為單人賽與雙人賽的頂尖選手。Wietrzyk即將佩戴Amazfit T-Rex 3，她非常重視與Amazfit運動行銷團隊的緊密合作，致力於將自身職業生涯與品牌全球知名度推向新高度。

「精彩的HYROX首賽季過後，今年我將專注於積累勢頭並努力突破自我極限。這意味著超越過往成績，與真正支援我的訓練、恢復及比賽模式的團隊攜手合作。Amazfit 正是這樣的團隊。無論是在高強度訓練中追蹤關鍵數據，或賽後監測恢復狀態，其科技部門都能協助我保持訓練的連貫性與目標導向性。Amazfit 給予我正確的工具，以便我更智慧地訓練，助我維持平衡狀態並持續進步，這正是此合作令人驚喜的地方。」

-Joanna Wietrzyk

Emilie Dahmen – 這項運動最令人振奮的新星之一，Dahmen在首個賽季便以兩度贏得HYROX比賽、世界錦標賽第六名的成績獲得廣泛關注。她正值職業生涯早期，代表下一代HYROX 精英。Dahmen 鍾愛Amazfit穿戴裝置（特別是Balance 2 和Helio Strap），這使她成為進入團隊的天然絕佳人選，因為她將持續快速崛起。

「以前我從未依賴手錶或數據分析，能在沒有輔助工具的條件下晉級HYROX精英15強已是重大成就。如今與Amazfit的合作，讓我擁有正確的工具，它們使訓練更智慧，恢復更理想，讓我真正以最高水準參與競技。他們的科技助我釋放更多潛能，我希望我能激勵更多人去見證智慧訓練帶來的奇蹟。」

-Emilie Dahmen

Linda Meier – 本屆HYROX世界冠軍，Meier在芝加哥賽事中締造職業生涯巔峰成就，成功衛冕冠軍。這位備受歡迎的選手憑藉穩定表現與職業素養，成為品牌的最佳代言人。她倚重Amazfit Helio Strap 與Amazfit T-Rex 3的進階數據分析功能，這協助她最大程度地平衡運動成績和身體恢復。

「有了Amazfit相伴，我得以將世界冠軍精神與智慧科技相結合，只要擁有正確的工具，人人都能突破自身極限。」

-Linda Meier

「我們與HYROX的合作旨在協助運動員將每分鐘的訓練、成績與恢復進行最大化」Amazfit全球行銷總監Scott Shepley表示。「透過簽約世界冠軍與潛力新秀組合的陣容，我們正在加強Amazfit 作為信賴數據來推動目標的運動員首選的提高運動成績的合作夥伴這一角色定位。 」

作為Amazfit團隊成員，這些運動員將協助產品測試、內容創作及社群互動，確保Amazfit持續提供尖端工具，滿足功能性健身運動員不斷升級的需求。

運動員與粉絲可透過 www.amazfit.com 探索Amazfit全系列智慧穿戴裝置，涵蓋T-Rex系列、Balance 2、Active 2及Helio Strap，關注品牌在2025/26賽季的HYROX征程。

關於Amazfit

Amazfit是專注于健康與健身的全球一流智慧穿戴品牌，隸屬于總部位於荷蘭霍林赫姆的健康科技公司Zepp Health (NYSE: ZEPP)。Zepp Health以分散式組織模式營運，團隊成員和辦事處遍及美洲、歐洲、亞洲及全球其他市場。

Amazfit提供豐富多樣的智慧手錶和手環產品，其品牌企業標語 「Discover Amazing」 （發現驚奇）鼓勵人們突破界限、超越期待，在每一刻都能找到快樂。Amazfit憑藉Zepp Health專有的健康管理平台，在雲端提供7天24小時全天候可執行洞察與指導，協助使用者達成健康目標。

Amazfit智慧手錶以卓越製程著稱，曾榮獲iF設計獎、紅點設計獎等多項設計大獎。Amazfit於2015年推出，深受數百萬使用者喜愛，其產品在美洲、歐洲、中東和非洲以及亞太地區的90多個國家均有銷售。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.amazfit.com 。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。