Rapport NIQ sur les Perspectives consommateurs 2026 : les marques audacieuses séduisent les consommateurs prudents

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ) (NYSE : NIQ) a publié aujourd'hui son rapport « Perspectives consommateurs : guide 2026 ». Ce rapport annuel est une feuille de route stratégique visant à stimuler la croissance dans un marché volatil et en constante évolution, où la prudence constitue la norme du consommateur. Il met en évidence les possibilités s'offrant aux marques capables de s'adapter avec détermination, de renforcer la confiance et de créer un lien omnicanal avec les consommateurs.

Le rapport indique que les consommateurs se sont adaptés aux changements constants. Si davantage de personnes se disent « confiantes », ce sentiment masque la réalité : l'inflation, les dépenses courantes et les taux d'intérêt continuent de comprimer les portefeuilles. En effet, 40 % des consommateurs mondiaux se disent prudents, même si l'inflation ralentit.

Le rapport montre également que les consommateurs d'aujourd'hui dépensent de manière réfléchie, privilégiant les enseignes et les marques qui offrent confiance, personnalisation et commodité. Aux États-Unis, les produits estampillés Clean Label affichent une croissance de +7,5 % cette année, contre +5,9 % en moyenne pour l'ensemble des produits américains de grande consommation, ce qui prouve que transparence et simplicité favorisent la fidélité. La confiance est désormais un facteur essentiel de différenciation : 95 % des consommateurs affirment que la confiance est déterminante dans le choix d'une marque.

L'inflation reste une préoccupation pour les consommateurs à l'échelle mondiale, notamment en raison de la hausse des prix des produits alimentaires et d'un possible ralentissement économique. De plus, la volatilité des matières premières accentue la pression sur les marques. Le prix du café a augmenté de 26,9 % entre 2024 et 2025, tandis que celui du cacao a grimpé de 127,9 % entre 2023 et 2024.

« La croissance des marques repose sur le volume : capter les visites et les paniers grâce à une gamme de produits plus pointue, aux innovations et aux promotions d'enseigne qui optimisent les budgets dont ils disposent. Malgré la prudence croissante des consommateurs, les marques peuvent fidéliser leurs clients en instaurant la confiance et en offrant une valeur ajoutée qui va au-delà du prix », a déclaré Marta Cyhan-Bowles, directrice de la communication et responsable du centre d'excellence marketing mondial chez NIQ.

La prochaine étape sera le commerce fluide. Les consommateurs attendent des parcours d'achat fluides, personnalisés et instantanés. Aux États-Unis, les achats en magasin ont diminué de 2,3 % par acheteur et par an, tandis que les achats en ligne ont augmenté de 16 %. « Les consommateurs peuvent découvrir un produit sur TikTok, le comparer sur Google et l'acheter via WhatsApp. Pour capter le marché, les marques doivent adopter une stratégie omnicanale : du rayon à l'écran, des réseaux sociaux au moteur de recherche », a ajouté Mme Cyhan-Bowles. « Les gagnantes seront les entreprises qui sauront transformer la disruption (des changements en matière de santé à l'IA) en innovation, en confiance et en croissance. »

Le rapport de NIQ sur les perspectives consommateurs montre comment ces disruptions constantes exigent des stratégies proactives. En comblant l'écart entre les intentions et les comportements des consommateurs, NIQ permet aux marques de transformer l'incertitude en croissance, en confiance et en innovation. Téléchargez le rapport « Perspectives consommateurs : guide 2026 » en cliquant ici.

À propos du rapport « Perspectives consommateurs : guide 2026 »

Le rapport de NIQ « Perspectives consommateurs : guide 2026 » propose une analyse du statut des consommateurs, basée sur un bilan mondial des solutions de veille et sur les retours de près de 19 000 consommateurs dans 27 pays. L'objectif est le suivant : mieux comprendre leur perception actuelle de la conjoncture économique, ainsi que leurs achats et leurs motivations. L'enquête a été menée entre le 10 juin et le 8 juillet 2025.

À propos de NIQ

NielsenIQ (NIQ) est une société leader dans le domaine des informations sur les consommateurs, qui offre la compréhension la plus complète du comportement d’achat des consommateurs et révèle de nouvelles voies de croissance. Notre portée mondiale s’étend sur plus de 90 pays, couvrant environ 85 % de la population mondiale et plus de 7,2 billions de dollars de dépenses de consommation. Grâce à une lecture holistique du commerce de détail et aux informations les plus complètes sur les consommateurs, fournies avec des analyses avancées par le biais de plateformes de pointe, NIQ vous offre la Full View™ . Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.niq.com.

