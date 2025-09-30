-

YES ontvangt meerdere bestellingen voor VeroThermen VeroFlexsystemen van toonaangevende leverancier van geheugenmodules

FREMONT, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems (YES), een toonaangevende leverancier van procesapparatuur voor geavanceerde verpakkingen voor AI- en HPC-systemen, heeft vandaag bekendgemaakt dat het meerdere orders voor VeroTherm™- en VeroFlex™-reflowsystemen heeft ontvangen van een van de grootste leveranciers van geheugenmodules. Deze systemen maken 3D-stapeling van geheugen- en logische chips mogelijk voor krachtige AI-versnellers, aangestuurd door grote taalmodeltoepassingen (LLM).

De VeroTherm™- en VeroFlex™-reflow-systemen zijn ontworpen om oplossingen te bieden voor het realiseren van microbumpstructuren van minder dan 10 μm met fluxloze soldeer- en massale reflow-processen in een lage vacuümomgeving voor respectievelijk wafers en panelen.

Contacts

Contact voor de media:
Alex Chow
Achow@yes.tech

