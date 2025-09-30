Tula Technology annonce la signature d’accords de développement pour des applications automobiles mondiales et régionales

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Tula Technology, Inc., leader dans le domaine de l’efficacité de la propulsion et développeur de Dynamic Motor Drive® (DMD), a signé deux protocoles d’accord avec un équipementier automobile mondial de premier rang et un équipementier chinois.

Avec le fournisseur mondial de premier rang, l’intégration logicielle de DMD est terminée et les tests sont en cours sur le dynamomètre eDrive. Jusqu’à présent, DMD a été testé pour offrir un avantage de cycle de conduite supérieur à 0,5 % pour cette plateforme IPM+SiC, qui est l’application la plus efficace et la plus difficile à améliorer. Des essais hivernaux sur des véhicules sont prévus dans le courant de l’année en collaboration avec le constructeur automobile. Si les objectifs sont atteints, DMD pourrait être intégré à cette application pour un démarrage de la production (SOP) en 2027.

L’activité s’intensifie en Chine, où Tula a signé un protocole d’accord pour lancer cette année un projet avec un constructeur automobile chinois, également sur une plateforme IPM+SiC, avec pour objectif un démarrage de la production en 2027. Tula devrait bientôt confirmer trois autres projets qui débuteront au quatrième trimestre de cette année, avec deux autres équipementiers et un fournisseur de premier rang. Les simulations réalisées avec les clients ont montré que DMD peut offrir des avantages en termes de cycle de conduite allant de 0,4 % à plus de 2 %, les gains les plus importants étant observés pour les applications à entraînement distribué (deux moteurs sur l’essieu principal) et à double essieu. Le développement conjoint avec les clients s’étendra à toute la gamme d’applications.

« Ces accords marquent une avancée significative vers la mise en œuvre de DMD dans la production », déclare John Fuerst, directeur général de Tula Technology. « À l’échelle mondiale, l’industrie exige des solutions à haut rendement, que DMD améliorera encore plus grâce à un logiciel propriétaire ne nécessitant aucune modification matérielle. »

La semaine prochaine, du 6 au 8 octobre, Tula participera au 34e colloque d’Aix-la-Chapelle en Allemagne, où elle présentera une Tesla Model 3 équipée de la technologie DMD, utilisant un eDrive EESM+SiC développé par Tula. Dans cette configuration, la technologie DMD offre un gain pouvant atteindre 1 %.

À propos de Tula Technology, Inc.

Basée dans la Silicon Valley, Tula Technology propose des contrôles logiciels innovants et primés qui servent à optimiser l’efficacité de la propulsion et à réduire les émissions dans l'ensemble du spectre de la mobilité, notamment pour les véhicules électriques, hybrides, à essence, diesel et à carburant alternatif. La culture de l’innovation adoptée par Tula a permis de donner naissance à des technologies révolutionnaires et de constituer un solide portefeuille mondial de plus de 400 brevets délivrés ou déposés. Tula Technology est une société privée soutenue par Sequoia Capital, Sigma Partners, Khosla Ventures, GM Ventures, BorgWarner et Franklin Templeton. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.tulatech.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.