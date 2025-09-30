Amazfit扩充HYROX精英阵容 —— 全球冠军与新锐新星齐聚一堂

美国加州米尔皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的智能可穿戴品牌Amazfit（Zepp Health旗下品牌，NYSE：ZEPP），作为HYROX的官方计时与可穿戴设备合作伙伴，今日宣布扩充其HYROX精英阵容。美国名将Hunter McIntyre确认续约，同时迎来四位实力选手加盟：美国的Rich Ryan、澳大利亚的Joanna Wietrzyk、荷兰的Emilie Dahmen以及德国的Linda Meier。

此次扩编充分体现了Amazfit在功能型健身赛场上对顶尖冠军与潜力新星的双重支持，并通过运动员反馈不断推动产品创新。

Hunter McIntyre —— 被誉为“HYROX标志性人物”，McIntyre仍是该运动最具统治力与影响力的代表之一。作为备受欢迎的多次冠军得主，他不仅在赛场上屡创新高，还积极推动训练营和户外耐力赛事的发展。他长期依赖Amazfit坚固耐用的T-Rex系列手表来支持其不断冲击领奖台的征程，并在产品研发过程中发挥了关键作用。

“我很高兴能再次回到Amazfit战队，并继续携手征战未来的赛季。Amazfit的产品表现出色，团队始终重视并采纳我的意见，同时为我提供了切实可行的训练洞察，助力我不断提升。去年在芝加哥我们已接近胜利——今年，我的目标就是夺得金牌。”

-Hunter McIntyre

Rich Ryan —— Ryan以数据驱动的训练方法和出色的教练影响力而著称，他既是精英选手，也是教育者，在HYROX赛道上名列速度最快的选手之一。他不仅在竞技场上屡创佳绩，还通过旗下的RMR训练公司开展研讨会和专业指导，分享实战经验。Ryan对精确性的极致追求，与Amazfit的Balance 2和Helio系列完美契合，使他成为助力全球运动员提升表现指标的可信赖合作伙伴。

“我之所以加入Amazfit战队，是因为他们对HYROX以及混合训练的长期投入与坚定承诺。我坚信，混合训练与赛事能够帮助运动员不断突破，成为更健康、更高效的自己，而能与拥有相同理念的伙伴携手，对我而言意义非凡。同时，我也非常期待与Amazfit团队展开合作——他们持续推动创新，并在这一领域展现出卓越的远见与雄心。”

-Rich Ryan

Joanna Wietrzyk —— 来自澳大利亚的后起之秀Wietrzyk在芝加哥一举夺得亚军，令HYROX赛场为之瞩目。作为前职业网球选手，她正迅速成长为单人赛和双人赛中的顶尖竞争者。本赛季，Wietrzyk将佩戴Amazfit T-Rex 3亮相赛场，并与Amazfit体育营销团队保持紧密合作，既有望进一步推动个人职业生涯的发展，也将助力品牌在全球范围内的影响力再上新高。

“在HYROX的首个赛季中收获颇丰后，我今年的目标是保持势头，并将个人表现推向新高。这意味着不仅要突破以往的成绩，还需要与真正理解并支持我训练、恢复和参赛方式的团队合作。Amazfit正是这样的伙伴。他们的科技让我在高强度训练中能够精准追踪关键指标，在赛后恢复时实现科学监测，帮助我始终保持专注与稳定。Amazfit为我提供了更智慧的训练工具，让我能够更高效地提升、保持平衡并持续进步——这正是我对这段合作充满期待的原因。”

-Joanna Wietrzyk

Emilie Dahmen —— 作为HYROX赛场上最具潜力的新星之一，Dahmen在首个赛季便强势夺得两站冠军，并在世锦赛中取得第六名的佳绩，迅速赢得广泛关注。虽仍处于职业生涯早期阶段，她已展现出新一代HYROX选手的风采。Dahmen积极采用Amazfit可穿戴设备，尤其是Balance 2和Helio Strap，使其与团队高度契合，在职业生涯的快速上升期携手共创辉煌。

“在此之前，我从未依赖过手表或任何运动数据，能在没有这些辅助的情况下跻身HYROX精英15强，本身已是一项巨大成就。如今与Amazfit合作，让我拥有更智慧的训练工具，能够更科学地备战、更高效地恢复，并真正站上最高水平的赛场。他们的科技帮助我释放更大潜能，我也希望能激励更多人去发现智慧训练的强大力量。”

-Emilie Dahmen

Linda Meier —— HYROX现任世界冠军Meier在芝加哥奉献了载入职业生涯的重要一战，成功加冕桂冠。作为久负盛名的顶尖选手，她凭借始终如一的稳定发挥与专业精神，成为赛场上备受尊敬的人物，也是一位极具影响力的品牌代言人。Meier依靠Amazfit Helio Strap和Amazfit T-Rex 3获取先进的数据洞察，在最高水平的竞技舞台上实现了表现与恢复的完美平衡。

“有Amazfit相伴，我能够将世界冠军的拼搏精神与智慧科技相结合——证明只要拥有合适的工具，任何人都能突破自我极限。”

-Linda Meier

Amazfit全球市场负责人Scott Shepley表示：“Amazfit与HYROX的合作，旨在帮助运动员在训练、比赛和恢复的每一个环节都发挥最佳水平。通过打造一支既汇聚世界冠军、又涵盖潜力新秀的阵容，我们进一步强化了Amazfit作为值得信赖的绩效伙伴的角色，助力运动员以数据驱动实现目标。”

作为Amazfit战队的一员，这些运动员将积极参与产品测试、内容共创与社区互动，确保Amazfit不断推出满足功能性健身运动员不断变化需求的前沿工具。

运动员及广大粉丝可登陆 www.amazfit.com 探索Amazfit全系列智能可穿戴产品——包括T-Rex系列、Balance 2、Active 2及Helio Strap——并持续关注品牌在2025/26赛季的HYROX征程。

关于Amazfit

Amazfit是专注于健康与健身的全球领先智能穿戴品牌，隶属于总部位于荷兰霍林赫姆的健康科技公司Zepp Health (NYSE: ZEPP)。Zepp Health以分布式组织模式运营，团队成员和办事处遍及美洲、欧洲、亚洲及全球其他市场。

Amazfit提供丰富多样的智能手表和手环产品，其品牌口号 “Discover Amazing” （发现惊奇）鼓励人们突破界限、超越期待，在每一刻都能找到快乐。Amazfit依托Zepp Health专有的健康管理平台，提供基于云端的7天24小时全天候可执行洞察与指导，帮助用户实现健康目标。

Amazfit智能手表以卓越工艺著称，曾斩获iF设计奖、红点设计奖等多项设计大奖。Amazfit于2015年推出，深受数百万用户喜爱，其产品在美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的90多个国家均有销售。如需了解更多信息，请访问 www.amazfit.com 。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。