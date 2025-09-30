Visa annonce la disponibilité générale de la plateforme VCS Hub qui inaugure une nouvelle ère d’innovation dans le domaine des paiements commerciaux alimentés par l’intelligence artificielle

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa Inc. (NYSE : V), un leader mondial des paiements numériques, a annoncé aujourd’hui la disponibilité générale du Visa Commercial Solutions (VCS) Hub, une plateforme révolutionnaire qui redéfinit l’avenir des paiements commerciaux pour les émetteurs et les fintechs du monde entier.

Le VCS Hub marque une avancée transformationnelle et vise à proposer une expérience plus intelligente et plus fluide à tous les utilisateurs. À mesure qu’il se développera, le VCS Hub intégrera également des capacités d’IA de nouvelle génération, offrant ainsi aux émetteurs la possibilité de bénéficier d’une plateforme unifiée et intelligente qui transforme la complexité en simplicité.

Une plateforme conçue pour les innovateurs de demain

Après une phase pilote couronnée de succès, le VCS Hub est désormais largement disponible. Il permet aux émetteurs et aux fintechs de proposer des expériences de paiement commercial et de finance embarquée puissantes, boostées par l’automatisation et une intégration transparente. Pour les utilisateurs existants, la plateforme offre une solution de bout en bout de gestion des comptes fournisseurs. Elle permet de payer intégralement les factures et les fournisseurs, tout en prenant en charge des paiements ponctuels flexibles pour répondre efficacement aux besoins de l’entreprise. En ce qui concerne les paiements intégrés, l’intégration transparente dans les solutions comptables est une fonctionnalité essentielle qui permet aux organisations de gérer leurs paiements plus facilement, de manière plus sécurisée, et de se concentrer sur d’autres priorités commerciales.

Le VCS Hub continuera de se développer et de s’améliorer grâce à des solutions et des fonctionnalités de paiement commercial supplémentaires. L’intelligence artificielle générative (GenAI) sera au cœur de cette évolution, transformant la manière dont les affaires sont menées. Les principales améliorations comprennent :

Comptes fournisseurs optimisés par l’IA : automatisez vos comptes fournisseurs grâce à des flux de travail basé sur la l’IA générative qui anticipent les besoins de l’entreprise, optimisent les flux de trésorerie et réduisent les goulots d’étranglement manuels.

automatisez vos comptes fournisseurs grâce à des flux de travail basé sur la l’IA générative qui anticipent les besoins de l’entreprise, optimisent les flux de trésorerie et réduisent les goulots d’étranglement manuels. Paiements intégrés : intégrez des fonctionnalités de paiement à vos applications métier (comptabilité, PGI ou flux de travail personnalisés) grâce aux API ouvertes et à l’orchestration intelligente de Visa.

intégrez des fonctionnalités de paiement à vos applications métier (comptabilité, PGI ou flux de travail personnalisés) grâce aux API ouvertes et à l’orchestration intelligente de Visa. Élaboration de rapports et informations : exploitez les analyses avancées et l’IA générative pour obtenir des informations exploitables, prévoir les tendances et prendre des décisions commerciales plus éclairées en temps réel.

exploitez les analyses avancées et l’IA générative pour obtenir des informations exploitables, prévoir les tendances et prendre des décisions commerciales plus éclairées en temps réel. Expériences personnalisées : les expériences utilisateur peuvent être personnalisées grâce à l’IA, en fournissant des recommandations, des alertes et des étapes à suivre pour favoriser la croissance et l’efficacité.

Stimuler l’innovation

Le VCS Hub est bien plus qu’une simple plateforme : il incarne l’engagement de Visa à démocratiser l’accès aux technologies de paiement commerciales de pointe. En regroupant des systèmes fragmentés au sein d’un écosystème unique alimenté par l’IA, Visa permet aux émetteurs et aux fintechs de dépasser les limites héritées du passé en brûlant les étapes et d’offrir à leurs clients une valeur ajoutée véritablement différenciée.

« Visa ne se contente pas de moderniser les paiements commerciaux, elle les réinvente », a déclaré Gloria Colgan, vice-présidente principale et responsable mondiale des produits chez Visa Commercial Solutions. « Avec l’IA générative au cœur du VCS Hub, nous donnons à nos partenaires les outils nécessaires pour impressionner leurs clients, générer de nouvelles sources de revenus et façonner l’avenir des transactions financières. »

Prêts à découvrir l’avenir ?

Visa accepte désormais les consultations avec les nouveaux émetteurs et les fintechs. Découvrez comment le VCS Hub peut transformer votre entreprise en contactant dès aujourd’hui votre représentant Visa.

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout élèvent tout le monde partout et considèrent l’accès comme fondamental pour l’avenir du mouvement de l’argent. Pour en savoir plus, consultez le site Visa.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.