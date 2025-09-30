ビザがVCS Hubの一般提供開始を発表、AI搭載商業決済のイノベーションにおける新時代が幕を開ける

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- デジタル決済のグローバルリーダーであるビザ（NYSE：V）は本日、世界各地のカード発行会社やフィンテック企業にとっての商業決済の未来を再定義する画期的なプラットフォームである「Visa Commercial Solutions Hub」（VCS Hub）の一般提供の開始を発表しました。

VCS Hubは、よりスマートでシームレスな体験がすべてのユーザーに提供されるよう設計されており、画期的な飛躍を象徴しています。VCS Hubは拡大を続けながら次世代のAI機能も取り入れ、最終的には発行会社に対して、複雑性がシンプルに変わる統合型のインテリジェントプラットフォームを利用する能力を提供します。

明日のイノベーターたちのために設計されたプラットフォーム

パイロット事業の成功を経て、VCS Hubは広く一般導入されることになり、発行会社やフィンテックは自動化とシームレスな統合によって強化された、強力な商業決済と組み込み型ファイナンス体験を提供できるようになります。既存ユーザー向けには、このプラットフォームはエンドツーエンドの買掛金ソリューションを提供し、請求書払いおよび仕入先への支払いを一元管理できるだけでなく、臨時の支払いにも柔軟に対応し、ビジネスニーズの効率的な管理を可能にします。組み込み型決済においては、会計ソリューションへのシームレスな統合が中核的な機能であり、組織の支払いをより簡単かつ安全に管理できるようにして、他の優先度の高い重要業務に集中できるようにします。

VCS Hubは今後も拡張を続け、さらに多くの商業決済ソリューションおよび機能が追加されて拡充される予定です。その中心となるのは生成AIで、これがビジネスの進め方をがらりと変えていきます。以下が主な強化点です。

AI駆動の買掛金管理： 生成AI搭載のワークフローで買掛金管理を自動化し、ビジネスニーズを予測しながらキャッシュフローを最適化し、手作業によるボトルネックを削減します。

生成AI搭載のワークフローで買掛金管理を自動化し、ビジネスニーズを予測しながらキャッシュフローを最適化し、手作業によるボトルネックを削減します。 組み込み型決済： ビザのオープンAPIとインテリジェントオーケストレーションを利用して、会計、ERP、カスタムワークフローなどのビジネスアプリケーションに決済機能を統合します。

ビザのオープンAPIとインテリジェントオーケストレーションを利用して、会計、ERP、カスタムワークフローなどのビジネスアプリケーションに決済機能を統合します。 レポーティングとインサイト： 高度アナリティクスと生成AIを活用して、実用的なインサイトの抽出、トレンド予測、リアルタイムのよりスマートな経営判断支援を行います。

高度アナリティクスと生成AIを活用して、実用的なインサイトの抽出、トレンド予測、リアルタイムのよりスマートな経営判断支援を行います。 パーソナライズされた体験：AIによってユーザー体験をパーソナライズし、成長と効率性を促進する推奨、警告、次のステップを提供します。

イノベーションを促す

VCS Hubは、プラットフォーム体験以上の意味を持っています。これは、最先端の商業決済テクノロジーを民主化して広く利用できるようにするというビザのコミットメントです。分散していたシステムを単一のAI駆動エコシステムに統合することで、ビザは発行会社やフィンテック企業が従来の制約を克服し、顧客に対して真に差別化された価値を提供できるように後押しします。

「ビザは単に商業決済を現代化しているだけではなく、決済を再発明しているのです」とビザ・コマーシャル・ソリューションズのシニアバイスプレジデント兼グローバルプロダクト責任者のグロリア・コルガンは述べています。「生成AIをVCS Hubの中核に据え、当社は顧客を驚かせ、新たな収益源を開放し、資金移動の未来を形成するためのツールをパートナーに対して提供しています」

未来を体験する態勢を整える

ビザは現在、新規の発行会社およびフィンテック企業からの問い合わせを受け付けています。VCS Hubを導入することでビジネスがどのように変わるか、ビザの担当者までお問い合わせください。

ビザについて

ビザ（NYSE:V）はデジタル決済の世界的リーダーであり、200以上の国と地域で、消費者、加盟店、金融機関、政府機関の間の取引を促進しています。ビザの使命は、革新性、利便性、信頼性、安全性に優れた決済ネットワークを通じて世界を結び、個人、企業、経済に繁栄をもたらすことです。ビザでは、世界各国で誰もが受け入れられる経済は、世界中の人々の生活を向上させると確信しています。そして、資金移動の未来へのアクセスがその基盤であると考えています。詳細情報は、Visa.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。