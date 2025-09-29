Liberty Global utilise les solutions d'automatisation Vecima pour optimiser la simplification et l'efficacité des réseaux

VICTORIA, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) annonce aujourd'hui que Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB et LBTYK), l’une des principales entreprises de vidéoconvergence, de haut débit et de communications au monde, fait progresser sa stratégie d’innovation de réseau en collaborant avec la plateforme de tests d'accès Entra® de Vecima. Positionnée pour jouer un rôle central dans l’approche de Liberty Global à l’égard du haut débit de nouvelle génération, la plateforme offre de puissantes capacités de test qui s’alignent sur les objectifs évolutifs de Liberty Global et ouvrent de nouvelles possibilités d’adoption de la technologie dans l’ensemble de son écosystème.

Conçue spécialement pour répliquer les environnements à l'échelle de la production et rationaliser les flux de travail de test, la plateforme de tests d'accès Entra permet aux opérateurs d'effectuer des tests complets et de très précis des technologies de réseau multi-accès convergent, y compris les systèmes virtuels de terminaison de modem de câble (vCMTS). Éprouvée en collaboration avec d’autres opérateurs de niveau 1 déployant des cœurs tiers et validée avec le portefeuille de produits Entra de Vecima, la plateforme offre une interopérabilité, une fiabilité et une performance garantie exceptionnelles dans l’ensemble du paysage de l’accès à haut débit.

« Ce partenariat avec un leader du secteur comme Vecima représente une avancée stratégique dans la manière dont nous abordons la validation et l’intégration des réseaux », déclare Colin Buechner, directeur général et responsable des réseaux, Liberty Global. « Il renforce non seulement nos capacités de déploiement, mais joue également un rôle essentiel dans la mise en place d’un cadre de test commun et neutre pour les fournisseurs, qui devient rapidement la norme du secteur. Il s’agit d’une étape importante pour le secteur du câble, qui favorise une plus grande interopérabilité, accélère l’innovation et apporte une valeur partagée à l’ensemble de l’écosystème. »

« Vecima continue de jouer un rôle de chef de file dans la promotion des solutions d’architecture d’accès distribué (DAA), en aidant les opérateurs du monde entier à faire évoluer leurs réseaux », déclare Ken Kerwin, vice-président du groupe, Vecima. « Notre travail au côté de Liberty Global met en évidence une vision commune visant à permettre aux opérateurs de relever avec précision les défis complexes des réseaux en monde réel. Les opérateurs qui souhaitent que leur transition vers les vCMTS soit aussi fiable que les déploiements CCAP actuels se rendent compte de la nécessité de mettre en œuvre des tests automatisés et évolutifs rendus possibles par la plateforme de tests d'accès Entra. »

La dynamique croissante qui sous-tend la plateforme de tests d’accès Entra a été amplifiée par l’acquisition stratégique de Falcon V Systems par Vecima en octobre 2024. En tirant parti de l’expertise approfondie de Falcon V en matière d’automatisation et en développant ses capacités de R&D dans toute l’Europe, Vecima continue de stimuler le développement de solutions évolutives et neutres vis-à-vis des fournisseurs. Cette synergie renforce non seulement le leadership mondial de Vecima en matière de haut débit, mais accélère également une normalisation et une interopérabilité accrue dans le secteur.

Pour de plus amples renseignements sur Entra Automation Solutions, la plateforme de tests d'accès Entra et les simulateurs d'accès Entra, rendez-vous sur Vecima.com.

Retrouvez l'équipe Vecima à la SCTE TechExpo 2025, stand A132

30 septembre – 1er octobre, Walter E. Washington Convention Center, Washington, D.C.

À propos de Liberty Global

Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB, and LBTYK) est une équipe dynamique d’opérateurs et d’investisseurs générant de la valeur pour les actionnaires grâce à la gestion stratégique de trois plateformes : Liberty Telecom, Liberty Growth et Liberty Services.

Liberty Telecom est un leader mondial des services convergés de communications haut débit, vidéo et mobiles, fournissant des produits de nouvelle génération via des réseaux de fibre optique et 5G avancés. Liberty Telecom fournit actuellement environ 80 millions* de connexions par l’intermédiaire de certaines des marques grand public les plus connues d’Europe, notamment Virgin Media O2 (VMO2) au Royaume-Uni, VodafoneZiggo aux Pays-Bas, Telenet en Belgique et Virgin Media en Irlande. Grâce à notre ampleur considérable et à notre engagement en faveur de l’innovation, nous construisons les connexions de demain aujourd’hui, en investissant dans les infrastructures et les plateformes qui permettent à nos clients de tirer le meilleur parti de la révolution numérique, tout en déployant les technologies de pointe dont les nations et les économies ont besoin pour prospérer.

Les activités consolidées de Liberty Telecom génèrent un chiffre d'affaires annuel d'environ 3,6 milliards de dollars, tandis que VMO2 et VodafoneZiggo (coentreprises non consolidées) génèrent un chiffre d'affaires annuel combiné de plus de 18 milliards de dollars**.

Liberty Growth investit, développe et transfère des capitaux dans des entreprises évolutives dans les secteurs de la technologie, des médias/contenus, du sport et des infrastructures avec un portefeuille d'environ 70 entreprises et divers fonds, y compris des participations dans des sociétés comme ITV, Televisa Univision, Plume, EdgeConneX et AtlasEdge, ainsi que sa participation majoritaire dans la Formule E. Liberty Services fournit des services technologiques et financiers innovants qui génèrent un chiffre d'affaires d'environ 600 millions de dollars.***

* Représente l'ensemble des abonnés fixes et mobiles consolidés et 50 % des abonnés non consolidés. Comprend les connexions mobiles de gros des abonnés fixes VMO2 et B2B de VodafoneZiggo. Telenet, VMO2 et VodafoneZiggo fournissent des services mobiles en tant qu'opérateurs de réseaux mobiles. Virgin Media Ireland fournit des services mobiles en tant qu'opérateur de réseau mobile virtuel via des réseaux tiers.

**Les volumes de revenus ci-dessus sont fournis sur la base des résultats consolidés de Liberty Global pour l'exercice 2024 et des résultats combinés de l'exercice 2024 pour VodafoneZiggo et des résultats GAAP de l'exercice 2024 aux États-Unis pour VMO2.

***Représente le chiffre d'affaires de Liberty Services pour l'exercice 2024, dont la quasi-totalité provient des activités consolidées et des coentreprises non consolidées.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.libertyglobal.com.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est à l'avant-garde de l'évolution mondiale vers les réseaux multi-gigabits et riches en contenu de l'avenir. Notre personnel talentueux fournit des logiciels, des services et des plateformes intégrées prêts pour l'avenir qui alimentent les réseaux à large bande et de diffusion vidéo, surveillent et gèrent les transports, et transforment les expériences dans les foyers, les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire évoluer leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le cloud qui offrent à leurs abonnés une vitesse révolutionnaire, une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services passionnants. La connectivité est une force - elle permet aux personnes, aux entreprises et aux communautés de se développer et de prospérer. Pour en savoir, rendez-vous sur vecima.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant les stratégies et les objectifs commerciaux de Vecima, ainsi que les avantages, les performances, les capacités, la disponibilité ou l'adoption prévus de ses produits et services. Ces énoncés reflètent les attentes et les hypothèses actuelles concernant les événements futurs et sont sujets à des risques et à des incertitudes. Vecima rejette toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.