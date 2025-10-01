-

YES、大手メモリーメーカーからVeroTherm・VeroFlexシステムを複数受注

original VeroTherm™ and VeroFlex™ Systems by YES. These systems will enable 3D stacking of memory and logic chips for high-performance AI accelerators, driven by large language model (LLM) applications.

VeroTherm™ and VeroFlex™ Systems by YES. These systems will enable 3D stacking of memory and logic chips for high-performance AI accelerators, driven by large language model (LLM) applications.

カリフォルニア州フリーモント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- イールド・エンジニアリング・システム（YES）は、AIおよびHPCシステム向けの先端パッケージング用プロセス装置の主要プロバイダーとして、世界有数のメモリーメーカーからVeroTherm™およびVeroFlex™リフローシステムを複数受注したことを発表しました。これらのシステムは、大規模言語モデル（LLM）アプリケーションに対応する高性能のAIアクセラレーター向けに、メモリチップとロジック半導体の3D積層を可能にします。

VeroTherm™およびVeroFlex™リフローシステムは、それぞれウェハーおよびパネル向けに、フラックスレスはんだとマスリフロー技術を用いた低真空環境下で、10μm未満のマイクロバンプ構造を実現するソリューションを提供するよう設計されています。これらのシステムは、積層ロジックや高帯域幅メモリー（HBM）など、AIアクセラレーターの中核となる先端パッケージングアーキテクチャの製造において、優れた品質と総保有コスト（CoO）の改善を可能にします。

YES社長のRezwan・Lateefは、「VeroTherm™およびVeroFlex™プロセスプラットフォームは、超微細ピッチのインターコネクトを必要とする先端パッケージング用途において、熱均一性と機械的信頼性を高めます。当社の検証試験では、ピッチが10μmという厳しい条件下でも、バンプ破断や構造崩壊の兆候が一切見られないゼロディフェクトのリフロー性能を確認しました」と述べました。さらに、「当社独自のプロセスアーキテクチャは、決定論的なはんだ接合形成を実現するとともに、統計的なプロセス管理指標を維持し、最適化された単位コストでの量産を可能にします。今回の採用事例は、ヘテロジニアス・インテグレーションおよび3D-IC実装市場における当社ソリューションの大きな技術的裏付けとなります」と付け加えました。

YESのセールス＆ビジネスデベロップメント担当シニアバイスプレジデント兼アジアプレジデントのアレックス・チャウは、「当社のVeroTherm™およびVeroFlex製品ファミリーは、真空プロセスにより酸化膜を除去し、従来の大気圧システムで見られる欠陥のない優れたバンプ形状にリフローする独自の機能を提供します。これらの装置は、SnAg凝集欠陥や粗い表面を排除するとともに、金属間化合物層を最小限に抑え、10μm未満のピッチにも対応します」と述べました。

YESについて

YESは、材料および界面工学の分野における最先端技術を提供していることで知られており、さまざまな用途や市場に対応しています。同社の顧客には、AIやHPC向けの最先端パッケージング、メモリシステム、ライフサイエンスなど、さまざまな分野における次世代ソリューションの開発を牽引する市場リーダーが名を連ねています。YESは、ウェハーやガラスパネル向けの半導体先進パッケージング・ソリューションのための、最先端かつコストに優れた大量生産設備を製造するトップメーカーであり、同社の製品ラインナップには、真空硬化、コーティング、アニーリングツール、フラックスレスリフロー装置、微細孔付きガラス基板、キャビティエッチング、無電解デポジションツールなど、半導体業界向けの製品が含まれています。同社はカリフォルニア州フリーモントに本社を構え、急速にグローバルな存在感を高めています。 詳細については、YES.techをご覧ください

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media contact:
Alex Chow
Achow@yes.tech

Industry:

Yield Engineering Systems

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Japanese

Contacts

Media contact:
Alex Chow
Achow@yes.tech

More News From Yield Engineering Systems

YES、アジアの大手ファウンドリーから複数台のVertaCure™ G3システムを受注

カリフォルニア州フリーモント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- AIおよびHPC半導体アプリケーション向けプロセス装置の大手プロバイダーであるYield Engineering Systems（YES）は、アジアの大手ファウンドリーから複数台のVertaCure™ G3硬化システムを受注したと発表しました。このシステムは、AIおよびHPCソリューション向けの先端パッケージングプロセスを支え、不可欠な重要な低温硬化、アニール、および脱ガス処理を実現します。 VertaCure™ G3は、温度分布の均一性と加熱・冷却速度の精密な制御を実現するよう設計された、全自動真空硬化・脱ガスシステムです。これにより、溶剤の完全な除去、膜特性の向上、硬化後のアウトガスの排除、優れたパーティクル性能を実現します。YESの製品は、R&Dから量産まで、硬化・コーティング・アニール工程において一貫して優れた品質を発揮してきました。 「先端パッケージングの量産（HVM）に革新的な真空硬化テクノロジーをもたらすVertaCure™ファミリーは、業界で最も広く採用されているソリュ...

YES、複数台のVertaCure LXシステムを納入

カリフォルニア州フリーモント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- AIおよびHPC半導体アプリケーション向けプロセス装置の大手プロバイダーであるYield Engineering Systems（YES）は、台湾の大手半導体受託組立・検査サービス（OSAT）プロバイダーの一社に、複数台のVertaCure™ LX硬化システムを出荷したと発表しました。これらのシステムは、エッジ・コンピューティングおよびHPCソリューション向けの先端パッケージングプロセスを支援し、WLCSP、めっきバンプおよびCuピラー用途において、重要な低温硬化、アニール、および脱ガス処理を実現します。 VertaCure LXは、温度分布の均一性と加熱・冷却速度の精密な制御を実現するよう設計された、全自動真空硬化・脱ガスシステムです。これにより、溶剤の完全な除去、膜特性の向上、硬化後のアウトガスの排除、優れたパーティクル性能を実現します。YESの製品は、R&Dから量産まで、硬化・コーティング・アニール工程において一貫して優れた品質を発揮してきました。 「VertaCureファミリー...

YES、インドで半導体製造装置を先駆けて生産開始

コインバトール、インド--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 材料および界面工学装置ソリューションの世界的リーディング・カンパニーであるイールド・エンジニアリング・システム（YES）は、当社のコインバトール県スルールにある生産施設から、初となる商業用VeroThermギ酸リフローシステムを世界的な大手半導体メーカーに出荷したことを発表しました。この画期的な成果は、インドにおけるYESと急成長中の半導体エコシステムにとって重要な節目となるものです。なぜなら、これはAIや高性能コンピューティング（HPC）アプリケーションの世界的な展開に不可欠な、高帯域幅メモリ（HBM）といった最先端の半導体用途向けにインドで生産された初の装置となるからです。 YESは2024年9月、インドのコインバトール県スルールにある最新鋭の生産施設で操業を開始しました（所在地：96/3 Vadakku Sambala Thottam, Trichy Road, Kannampalayam, Sulur Taluk）。この施設は、当社の戦略的拡大計画に不可欠なものであり、インドおよび世界で事業...
Back to Newsroom