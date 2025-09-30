-

Tula Technology kondigt ontwikkelingsovereenkomsten aan voor wereldwijde en regionale automobieltoepassingen

MoU's getekend met wereldwijde Tier 1-leverancier en Chinese OEM

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Tula Technology, Inc., toonaangevend in aandrijfefficiëntie en ontwikkelaar van Dynamic Motor Drive® (DMD), heeft twee Memoranda of Understanding (MoU's) getekend, met een wereldwijde Tier 1-leverancier in de automobielindustrie en met een Chinese OEM.

De software-integratie van DMD is voltooid met de wereldwijde Tier 1-leverancier en er worden tests uitgevoerd met de eDrive-dynamometer. Tot nu toe is DMD getest op de levering van een rijcyclusvoordeel van meer dan 0,5% voor dit IPM+SiC-platform, wat de meest efficiënte en uitdagende toepassing is om te verbeteren.

